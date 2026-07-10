Мов богиня: як повторити макіяж Зендеї, який підкорив червону доріжку та став головним б’юті-трендом сезону

Зендея / © Associated Press

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Останні сезони б’юті-світ дедалі частіше відмовляється від важких текстур на користь природності. Саме тому одним із головних героїв нового образу Зендеї став хайлайтер нового покоління, який створює м’яке, делікатне сяйво без великих блискіток чи надмірного блиску, про це розповів її візажист Ernesto Casillas.

Засіб має кремову текстуру у форматі стіку, легко ковзає по шкірі та створює ефект «внутрішнього світіння», ніби обличчя освітлює сонце, а не косметика. Такий фініш має однаково доречний вигляд і у повсякденному житті, і під спалахами фотокамер, про це йдеться у матеріалі видання NewBeauty

Усе починається з догляду

Зендея / © Associated Press

Секрет бездоганного макіяжу — правильна підготовка шкіри. Перед нанесенням декоративної косметики візажист використав інтенсивне зволоження, а саме, поживний крем і сироватку, які допомагають зробити шкіру гладкою, еластичною та наповненою вологою. Саме такий догляд дозволяє тональним засобам лягати максимально природно.

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Після цього було створено легке покриття за допомогою тональної основи, консилера та невеликої кількості пудри, щоб зберегти свіжість обличчя, але не перевантажувати його.

Бронзове сяйво та природний рельєф

Зендея / © Associated Press

Головний акцент образу — теплий ефект шкіри, ніби після кількох днів відпочинку на сонці. Для цього використовували бронзер, кремовий хайлайтер, рум’яна та сяйнистий стік, які разом створюють багатовимірний ефект здорової, доглянутої шкіри. Завдяки поєднанню різних текстур обличчя має не плаский, а живий та природний вигляд.

Саме такий макіяж дедалі частіше замінює щільний контуринг, адже сучасні тренди роблять ставку на природний об’єм і м’які переходи.

Виразність очей

Зендея / © Associated Press

Не менш ефектною деталлю став макіяж очей. Візажист створив легкий, майже ефірний образ, за допомогою світлих перламутрових та нейтральних відтінків. Особливу увагу привертає висвітлений внутрішній кутик ока — саме цей лайфгак миттєво робить погляд відкритішим, свіжішим і додає йому сяйва.

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Доповнюють образ кілька відтінків тіней із делікатним блиском та об’ємна туш для вій. Б’юті-експерти вже називають такий макіяж одним із головних літніх трендів, адже він має ефектний, але водночас легкий вигляд, який просто повторити вдома.

Завершальний штрих — природні губи

Зендея / © Associated Press

Для губ було обрано багатошаровий підхід: спочатку контур, потім засіб для візуального збільшення об’єму, а зверху — блиск із доглядовими компонентами. У результаті губи мають природно пухкий, зволожений та осяяний вигляд.

Фінальним етапом став фіксувальний спрей, який допомагає макіяжу залишатися бездоганним протягом усього дня.

Новий макіяж ще раз підтверджує головну тенденцію сучасної б’юті-індустрії, що сьогодні у центрі уваги не важкий грим, а здорова, доглянута шкіра.

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М’яке бронзове сяйво, природний рум’янець, легкий блиск на повіках і губах та мінімум щільних текстур — саме такий образ легко адаптувати як для вечірнього виходу, так і для щоденного макіяжу.

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