ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
392
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла в кумедній сукні та король Чарльз в костюмі відвідали лондонський зоопарк

Королева Камілла та король Чарльз відвідали «Пляж пінгвінів» у Лондонському зоопарку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла відвідали Лондонський зоопарк, щоб відзначити 200-річчя Лондонського зоологічного товариства.

На фотографіях видно, як король Чарльз і королева Камілла оглядають пінгвіна, а ще погодували черепаху спеціальним святковим тортом і навіть розфарбували равлика. Відвідуючи популярну лондонську пам'ятку в розпал виснажливої спеки в країні, Чарльз у якийсь момент пожартував, що просто хоче «приєднатися до пінгвінів» у їхньому басейні, щоб охолонути.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Для монарха це був перший візит до зоопарку як його покровителя. Він уперше відвідав його у віці одного року, щоб побачити Брумаса, новонародженого дитинча білого ведмедя. Від 1828 року кожен монарх є покровителем цього суспільства.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла приїхала до зоопарку в тематичній білій сукні-сорочці в принт тварин, вона доповнила образ улюбленим браслетом Van Cleef & Arpels, заручальною каблучкою і золотим ланцюжком з пластинчастою підвіскою, на якій вигравіровані ініціали її онуків.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король одягнув улюблений синій костюм у смужку і був зображений, коли слухав пінгвіна спеціальним приладом.

Декількома днями раніше, нагадаємо, королева Камілла відвідувала зі своєю сестрою Вімблдон, де рятувалася від спеки за допомогою портативного вентилятора.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
392
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie