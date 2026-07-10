Королева Камілла в кумедній сукні та король Чарльз в костюмі відвідали лондонський зоопарк

Королева Камілла / © Getty Images

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Король Чарльз та королева Камілла відвідали Лондонський зоопарк, щоб відзначити 200-річчя Лондонського зоологічного товариства.

На фотографіях видно, як король Чарльз і королева Камілла оглядають пінгвіна, а ще погодували черепаху спеціальним святковим тортом і навіть розфарбували равлика. Відвідуючи популярну лондонську пам'ятку в розпал виснажливої спеки в країні, Чарльз у якийсь момент пожартував, що просто хоче «приєднатися до пінгвінів» у їхньому басейні, щоб охолонути.

Королева Камілла / © Getty Images

Для монарха це був перший візит до зоопарку як його покровителя. Він уперше відвідав його у віці одного року, щоб побачити Брумаса, новонародженого дитинча білого ведмедя. Від 1828 року кожен монарх є покровителем цього суспільства.

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Король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камілла приїхала до зоопарку в тематичній білій сукні-сорочці в принт тварин, вона доповнила образ улюбленим браслетом Van Cleef & Arpels, заручальною каблучкою і золотим ланцюжком з пластинчастою підвіскою, на якій вигравіровані ініціали її онуків.

Королева Камілла / © Getty Images

Король одягнув улюблений синій костюм у смужку і був зображений, коли слухав пінгвіна спеціальним приладом.

Декількома днями раніше, нагадаємо, королева Камілла відвідувала зі своєю сестрою Вімблдон, де рятувалася від спеки за допомогою портативного вентилятора.

Королева Камілла / © Getty Images

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