Королева Камілла в блакитній сукні і в компанії сестри відвідала тенісний матч, де змагалася Марта Костюк

Королева Камілла і сестра Аннабель Елліот / © Getty Images

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Королева одяглася цього дня в блакитну сукню в поєднанні з бежевими туфлями на танкетці, білим капелюхом, який тримала в руках і маленькою плетеною сумкою.

У Камілли на шиї був улюблений золотий ланцюжок з підвіскою, а зачіска та макіяж, як завжди, підкреслювали її природні риси обличчя.

Королева Камілла / © Getty Images

Позаду Камілли йшла її сестра Аннабель Елліот. Вона була у білій сукні міді з невеликим вирізом на декольте, у неї на шиї було кілька золотих прикрас, а на голові окуляри від сонця.

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Королева та її сестра дивилися, як змагалася українська тенісистка Марта Костюк та італійка Жасмін Паоліні.

Королева Камілла і сестра Аннабель Елліот / © Getty Images

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