ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
1 хв

Королева Камілла в блакитній сукні і в компанії сестри відвідала тенісний матч, де змагалася Марта Костюк

Королева Камілла разом зі своєю сестрою Аннабель Елліот відвідала десятий день чемпіонату Вімблдону, який проходить у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Камілла та її сестра Аннабель Елліот

Королева Камілла і сестра Аннабель Елліот / © Getty Images

Королева одяглася цього дня в блакитну сукню в поєднанні з бежевими туфлями на танкетці, білим капелюхом, який тримала в руках і маленькою плетеною сумкою.

У Камілли на шиї був улюблений золотий ланцюжок з підвіскою, а зачіска та макіяж, як завжди, підкреслювали її природні риси обличчя.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Позаду Камілли йшла її сестра Аннабель Елліот. Вона була у білій сукні міді з невеликим вирізом на декольте, у неї на шиї було кілька золотих прикрас, а на голові окуляри від сонця.

Королева та її сестра дивилися, як змагалася українська тенісистка Марта Костюк та італійка Жасмін Паоліні.

Королева Камілла і сестра Аннабель Елліот / © Getty Images

Королева Камілла і сестра Аннабель Елліот / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie