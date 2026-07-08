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Королева Камілла в блакитній сукні і в компанії сестри відвідала тенісний матч, де змагалася Марта Костюк
Королева Камілла разом зі своєю сестрою Аннабель Елліот відвідала десятий день чемпіонату Вімблдону, який проходить у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні.
Королева одяглася цього дня в блакитну сукню в поєднанні з бежевими туфлями на танкетці, білим капелюхом, який тримала в руках і маленькою плетеною сумкою.
У Камілли на шиї був улюблений золотий ланцюжок з підвіскою, а зачіска та макіяж, як завжди, підкреслювали її природні риси обличчя.
Позаду Камілли йшла її сестра Аннабель Елліот. Вона була у білій сукні міді з невеликим вирізом на декольте, у неї на шиї було кілька золотих прикрас, а на голові окуляри від сонця.
Королева та її сестра дивилися, як змагалася українська тенісистка Марта Костюк та італійка Жасмін Паоліні.