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- Шоу-бізнес
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Бенедикта Камбербетча та його дружину Софі Гантер заскочили в зворушливий момент на Вімблдоні
Пару сфотографували у зворушливий момент у королівській ложі.
Подружжя перебувало у чудовому настрої, насолоджуючись сонячною погодою на центральному корті.
Бенедикт Камбербетч мав елегантний вигляд в сірому костюмі, а його дружина Софі, театральна режисерка, мала розкішний вигляд в чорно-білій сукні та білих туфлях-човниках на підборах.
Бенедикт одружився на Софі 2015 року, і у пари є троє синів — 11-річний Крістофер та 9-річний Гел та 7-річний Фінн.
Також цьго дня Вімблдонський турнір відвідали батьки принцеси Уельської – Керол та Майкл Міддлтони. А днем раніше Керол приїжджала на турнір разом зі своєю молодшою дочкою Піппою.
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