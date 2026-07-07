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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Бенедикта Камбербетча та його дружину Софі Гантер заскочили в зворушливий момент на Вімблдоні

Пару сфотографували у зворушливий момент у королівській ложі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Софі Гантер та Бенедикт Камбербетч

Софі Гантер та Бенедикт Камбербетч / © Getty Images

Подружжя перебувало у чудовому настрої, насолоджуючись сонячною погодою на центральному корті.

Бенедикт Камбербетч мав елегантний вигляд в сірому костюмі, а його дружина Софі, театральна режисерка, мала розкішний вигляд в чорно-білій сукні та білих туфлях-човниках на підборах.

Софі Гантер і Бенедикт Камбербетч / © Getty Images

Софі Гантер і Бенедикт Камбербетч / © Getty Images

Бенедикт одружився на Софі 2015 року, і у пари є троє синів — 11-річний Крістофер та 9-річний Гел та 7-річний Фінн.

Софі Гантер і Бенедикт Камбербетч / © Getty Images

Софі Гантер і Бенедикт Камбербетч / © Getty Images

Також цьго дня Вімблдонський турнір відвідали батьки принцеси Уельської – Керол та Майкл Міддлтони. А днем раніше Керол приїжджала на турнір разом зі своєю молодшою дочкою Піппою.

Керол Міддлтон і Піппа Міддлтон / © Getty Images

Керол Міддлтон і Піппа Міддлтон / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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