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У сірому костюмі з декольте та ефектними рукавами: фотографи зазнімкували дружину прем'єра Чехії у Туреччині
Моніка Бабіш продемонструвала елегантний діловий аутфіт з модними акцентами.
Фотографи зазнімкували, як прем’єр-міністр Чеської Республіки Андрей Бабіш зі своєю дружиною Монікою прибули до Анкари на саміт НАТО.
Моніка мала гарний вигляд у сірому костюмі, який складався з приталеного однобортного жакета з пікантним V-подібним декольте і широких штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила тканинним поясом в тон. Головною родзинкою жакета стали рукави з широкими воланами на манжетах, які додали класичному силуету жіночності і легкості.
Шию жінка прикрасила масивним золотим кольє, а на обличчя вона одягла стильні сонцезахисні окуляри у чорній оправі і з жовтими лінзами. Волосся Моніка уклала у гарну зачіску з локонами, зробила макіяж з ніжно-рожевою помадою на губах, а також молочний манікюр.