Ванесса Параді зав’язала хустку на талії, підтримавши популярний тренд

Ванесса Параді / © Getty Images

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53-річна акторка мала надзвичайний вигляд, а її елегантний і розслаблений лук був дуже вишуканим. Ванесса є амбасадоркою Модного дому, тому її поява була очікувана на заході.

Вона обрала вишуканий ансамбль, що поєднував у собі легкий топ з галтером та широкі чорні штани. На талію Параді зав’язала шовкову хустку у смужку, тому очікувано, що тренд на носіння цього аксесуару таким чином затримається з нами ще.

Ванесса Параді / © Getty Images

Також показ у Парижі відвідала Тільда Свінтон зі своєю з 28-річною донькою Онор. Акторка також прикрасила талію таким чином за допомогою хустки.

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Тільда Свінтон з донькою / © Getty Images

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