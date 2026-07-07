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- Шоу-бізнес
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Ванесса Параді зав’язала хустку на талії, підтримавши популярний тренд
Ванесса Параді з’явилася на Тижні моди у Парижі, щоб відвідати показ Мод улюбленого бренду Chanel. На подіумі було представлено колекцію високої моди на сезон осінь-зима 2026-2027.
53-річна акторка мала надзвичайний вигляд, а її елегантний і розслаблений лук був дуже вишуканим. Ванесса є амбасадоркою Модного дому, тому її поява була очікувана на заході.
Вона обрала вишуканий ансамбль, що поєднував у собі легкий топ з галтером та широкі чорні штани. На талію Параді зав’язала шовкову хустку у смужку, тому очікувано, що тренд на носіння цього аксесуару таким чином затримається з нами ще.
Також показ у Парижі відвідала Тільда Свінтон зі своєю з 28-річною донькою Онор. Акторка також прикрасила талію таким чином за допомогою хустки.