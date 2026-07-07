Одна помилка під час прогулянки може нашкодити собаці: ветеринар пояснила, яка саме

Собака / © Unsplash

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У спекотну погоду біля магазинів, кафе, пабів і навіть у парках часто залишають миски з водою для собак. Однак ветеринарна медсестра закликала власників домашніх тварин не дозволяти своїм улюбленцям пити з таких спільних поїлок, оскільки вони можуть бути джерелом небезпечних інфекцій, паразитів і бактерій.

Про це повідомило видання Express.

Ветеринарна медсестра Джейд пояснила, що йдеться про будь-які миски, з яких можуть пити кілька собак, незалежно від того, чи вони встановлені біля приватних будинків, магазинів, пабів або на території парків для вигулу. За її словами, хоча такі поїлки залишають із добрих намірів, вони можуть становити ризик для здоров’я тварин.

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Фахівчиня зазначила, що власники не можуть бути впевнені, чи вода в мисці свіжа, коли її востаннє змінювали, як часто мили саму ємність і які засоби для цього використовували. Крім того, невідомо, які саме тварини вже пили з неї, адже доступ до таких мисок можуть мати не лише інші собаки, а й дикі тварини.

За словами Джейд, через спільні миски можуть поширюватися псарневий кашель, лептоспіроз і вірус папіломи собак. Також вона попередила, що в таких поїлках можуть накопичуватися паразити, зокрема стрічкові та круглі черви, лямблії й легеневі черви, які, зокрема, можуть передаватися через слимаків.

Окрему небезпеку, за словами ветеринарної медсестри, становлять бактерії. Вона зазначила, що миски можуть бути середовищем для розмноження сальмонели та кишкової палички, які здатні викликати серйозні розлади травної системи у собак.

Попри те, що такі поїлки встановлюють із турботою про тварин, Джейд рекомендує власникам не користуватися ними. Натомість вона радить брати із собою на прогулянки дорожню миску та пляшку зі свіжою водою, щоб за потреби напоїти собаку без зайвого ризику для її здоров’я.

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У коментарях під відео багато користувачів підтримали цю пораду. Одні зазначили, що завжди беруть із собою власну воду для собак, інші розповіли, що в деяких зоомагазинах миски наповнюють лише на прохання відвідувачів, щоб після кожного використання їх можна було продезінфікувати.

«Єдиний спосіб, коли така пропозиція води корисна, — це для бездомних собак. Якщо ви живете в районі, де є ймовірність того, що через нього проходять бездомні собаки, ставте воду в безпечних місцях. Часто міняйте її», — зазначив один з коментаторів.

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