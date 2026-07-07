Одна ошибка во время прогулки может навредить собаке: ветеринар объяснила, какая именно

Собака / © Unsplash

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В жаркую погоду возле магазинов, кафе, пабов и даже в парках часто оставляют миски с водой для собак. Однако ветеринарная медсестра призвала владельцев домашних животных не позволять своим питомцам пить из таких общих поек, поскольку они могут быть источником опасных инфекций, паразитов и бактерий.

Об этом сообщило издание Express.

Ветеринарная медсестра Джейд пояснила, что речь идет о любых мисках, из которых могут пить несколько собак, независимо от того, установлены ли они возле частных домов, магазинов, пабов или на территории парков для выгула. По её словам, хотя такие поилки устанавливаются с благими намерениями, они могут представлять риск для здоровья животных.

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Специалистка отметила, что владельцы не могут быть уверены в том, свежая ли вода в миске, когда её в последний раз меняли, как часто мыли саму ёмкость и какие средства для этого использовали. Кроме того, неизвестно, какие именно животные уже пили из неё, ведь доступ к таким мискам могут иметь не только другие собаки, но и дикие животные.

По словам Джейд, через общие миски могут распространяться собачий кашель, лептоспироз и вирус папилломы собак. Также она предупредила, что в таких поилках могут скапливаться паразиты, в частности ленточные и круглые черви, лямблии и легочные черви, которые, в частности, могут передаваться через слизней.

По словам ветеринарной медсестры, особую опасность представляют бактерии. Она отметила, что миски могут служить средой для размножения сальмонеллы и кишечной палочки, которые способны вызывать серьезные расстройства пищеварительной системы у собак.

Несмотря на то, что такие поилки устанавливают из заботы о животных, Джейд рекомендует владельцам не пользоваться ими. Вместо этого она советует брать с собой на прогулки дорожную миску и бутылку со свежей водой, чтобы при необходимости напоить собаку без лишнего риска для её здоровья.

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В комментариях под видео многие пользователи поддержали этот совет. Одни отметили, что всегда берут с собой собственную воду для собак, другие рассказали, что в некоторых зоомагазинах миски наполняют только по просьбе посетителей, чтобы после каждого использования их можно было продезинфицировать.

«Единственный случай, когда такое предложение с водой может быть полезным, — это для бездомных собак. Если вы живете в районе, где есть вероятность того, что мимо него проходят бездомные собаки, ставьте воду в безопасных местах. Часто меняйте её», — отметил один из комментаторов.

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