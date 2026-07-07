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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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147
Время на прочтение
1 мин

Аргентина — Египет: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026

Лионель Месси и Мохамед Салах сойдутся в борьбе за путевку в четвертьфинал Мундиаля.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Лионель Месси

Лионель Месси / © Associated Press

Во вторник, 7 июля, сборные Аргентины и Египта сразятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте (США). Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Аргентинцы заняли первое место в группе J, разгромив Алжир (3:0), обыграв Австрию (2:0) и разобравшись с Иорданией (3:1). В 1/16 финала команда Лионеля Месси в экстра-таймах дожала Кабо-Верде (3:2).

Египтяне финишировали вторыми в квартете G, сыграв вничью с Бельгией (1:1), одолев Новую Зеландию (3:1) и разделив очки с Ираном (1:1). В 1/16 финала команда Мохаммеда Салаха в серии пенальти одолела Австралию (1:1, пен. 4:2).

Победитель пары Аргентина — Египет в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Швейцария — Колумбия.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Аргентина — Египет.

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Дата публикации
Количество просмотров
147
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