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Аргентина — Египет: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026
Лионель Месси и Мохамед Салах сойдутся в борьбе за путевку в четвертьфинал Мундиаля.
Во вторник, 7 июля, сборные Аргентины и Египта сразятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.
Поединок состоится на арене "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте (США). Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
Аргентинцы заняли первое место в группе J, разгромив Алжир (3:0), обыграв Австрию (2:0) и разобравшись с Иорданией (3:1). В 1/16 финала команда Лионеля Месси в экстра-таймах дожала Кабо-Верде (3:2).
Египтяне финишировали вторыми в квартете G, сыграв вничью с Бельгией (1:1), одолев Новую Зеландию (3:1) и разделив очки с Ираном (1:1). В 1/16 финала команда Мохаммеда Салаха в серии пенальти одолела Австралию (1:1, пен. 4:2).
Победитель пары Аргентина — Египет в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Швейцария — Колумбия.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Аргентина — Египет.