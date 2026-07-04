Аргентина — Египет: букмекеры сделали прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

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Во вторник, 7 июля, сборные Аргентины и Египта встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Аргентинцы заняли первое место в группе J, разгромив Алжир (3:0), обыграв Австрию (2:0) и разобравшись с Иорданией (3:1). В 1/16 финала команда Лионеля Месси в экстра-таймах дожала Кабо-Верде (3:2).

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Египтяне финишировали вторыми в квартете G, сыграв вничью с Бельгией (1:1), одолев Новую Зеландию (3:1) и разделив очки с Ираном (1:1). В 1/16 финала команда Мохаммеда Салаха в серии пенальти одолела Австралию (1:1, пен. 4:2).

Прогноз букмекеров на матч Аргентина — Египет

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Аргентины. На победу действующих чемпионов мира в основное время можно поставить с коэффициентом 1,35. Ничья — 5,00. Выигрыш египтян — 10,00.

На выход аргентинцев в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,12. Проход Египта в следующую стадию — 5,50.

Победитель пары Аргентина — Египет в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Швейцария — Колумбия.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Месси установил ряд рекордов после победного матча с Кабо-Верде на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026.

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