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Аргентина — Египет: букмекеры сделали прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2026
Команды Лионеля Месси и Мохамеда Салаха определят четвертьфиналиста Мундиаля.
Во вторник, 7 июля, сборные Аргентины и Египта встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.
Поединок состоится на арене "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Аргентинцы заняли первое место в группе J, разгромив Алжир (3:0), обыграв Австрию (2:0) и разобравшись с Иорданией (3:1). В 1/16 финала команда Лионеля Месси в экстра-таймах дожала Кабо-Верде (3:2).
Египтяне финишировали вторыми в квартете G, сыграв вничью с Бельгией (1:1), одолев Новую Зеландию (3:1) и разделив очки с Ираном (1:1). В 1/16 финала команда Мохаммеда Салаха в серии пенальти одолела Австралию (1:1, пен. 4:2).
Прогноз букмекеров на матч Аргентина — Египет
Фаворитом матча букмекеры считают сборную Аргентины. На победу действующих чемпионов мира в основное время можно поставить с коэффициентом 1,35. Ничья — 5,00. Выигрыш египтян — 10,00.
На выход аргентинцев в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,12. Проход Египта в следующую стадию — 5,50.
Победитель пары Аргентина — Египет в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Швейцария — Колумбия.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Ранее сообщалось, что Месси установил ряд рекордов после победного матча с Кабо-Верде на ЧМ-2026.
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