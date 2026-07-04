Обошел Куртуа: вратарь Кабо-Верде стал самым популярным голкипером мира в Instagram

Возинья / © Associated Press

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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, который стал звездой соцсетей после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Испании, теперь является самым популярным голкипером мира в Instagram.

Произошло это после поединка 1/16 финала ЧМ-2026 с Аргентиной. Сборная Кабо-Верде проиграла действующим чемпионам мира в экстра-таймах (2:3) и завершила выступления на Мундиале.

Несмотря на поражение, 40-летний Возинья снова выдал яркий перформанс. Он совершил 8 сейвов, в том числе 5 раз отразив удары капитана аргентинцев Лионеля Месси.

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После матча Возинья стал самым популярным вратарем мира в Instagram, обойдя по количеству подписчиков одного из лучших голкиперов современности — бельгийца Тибо Куртуа, который на клубном уровне представляет мадридский "Реал".

В настоящее время Куртуа имеет 18 миллионов подписчиков в Instagram, тогда как Возинья — уже почти 20 миллионов, и эта цифра постоянно растет.

Возинья / © Associated Press

Отметим, что до старта Мундиаля у Возиньи, который в прошлом сезоне играл за "Шавеш" во второй португальской лиге, было всего 50 тысяч фолловеров в Instagram.

Возинья и Лионель Месси / © Associated Press

Ранее сообщалось, что Месси установил ряд рекордов после победного матча с Кабо-Верде на ЧМ-2026.

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Также мы рассказывали, что определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026.

Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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