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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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232
Время на прочтение
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ЧМ-2026 по футболу: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Поединки второго раунда плей-офф Мундиаля состоятся с 4 по 7 июля.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Болельщик с копией трофея чемпионата мира по футболу

Болельщик с копией трофея чемпионата мира по футболу / © Associated Press

С 4 по 7 июля на чемпионате мира-2026 по футболу, который проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде, будут сыграны матчи 1/8 финала.

В них примут участие 16 сборных, которые выиграли свои поединки 1/16 финала.

Победители одноматчевых противостояний 1/8 финала выйдут в четвертьфинал.

ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Суббота, 4 июля

20:00. Канада — Марокко

Воскресенье, 5 июля

00:00. Парагвай — Франция

23:00. Бразилия — Норвегия

Понедельник, 6 июля

03:00. Мексика — Англия

22:00. Португалия — Испания

Вторник, 7 июля

03:00. США — Бельгия

19:00. Аргентина — Египет

23:00. Швейцария — Колумбия

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Сетка плей-офф ЧМ-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Сетка плей-офф ЧМ-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Ранее сообщалось, что Месси установил ряд рекордов после победного матча с Кабо-Верде на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что вратарь сборной Испании установил абсолютный рекорд чемпионатов мира.

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Дата публикации
Количество просмотров
232
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