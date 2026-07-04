ЧМ-2026 по футболу: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Болельщик с копией трофея чемпионата мира по футболу / © Associated Press

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С 4 по 7 июля на чемпионате мира-2026 по футболу, который проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде, будут сыграны матчи 1/8 финала.

В них примут участие 16 сборных, которые выиграли свои поединки 1/16 финала.

Победители одноматчевых противостояний 1/8 финала выйдут в четвертьфинал.

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ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Суббота, 4 июля

20:00. Канада — Марокко

Воскресенье, 5 июля

00:00. Парагвай — Франция

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23:00. Бразилия — Норвегия

Понедельник, 6 июля

03:00. Мексика — Англия

22:00. Португалия — Испания

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Вторник, 7 июля

03:00. США — Бельгия

19:00. Аргентина — Египет

23:00. Швейцария — Колумбия

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Сетка плей-офф ЧМ-2026

Сетка плей-офф ЧМ-2026 / x.com/FIFAWorldCup

Ранее сообщалось, что Месси установил ряд рекордов после победного матча с Кабо-Верде на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что вратарь сборной Испании установил абсолютный рекорд чемпионатов мира.

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