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ЧМ-2026 по футболу: расписание и результаты матчей 1/8 финала
Поединки второго раунда плей-офф Мундиаля состоятся с 4 по 7 июля.
С 4 по 7 июля на чемпионате мира-2026 по футболу, который проходит в трех странах — США, Мексике и Канаде, будут сыграны матчи 1/8 финала.
В них примут участие 16 сборных, которые выиграли свои поединки 1/16 финала.
Победители одноматчевых противостояний 1/8 финала выйдут в четвертьфинал.
ЧМ-2026: расписание и результаты матчей 1/8 финала
Суббота, 4 июля
20:00. Канада — Марокко
Воскресенье, 5 июля
00:00. Парагвай — Франция
23:00. Бразилия — Норвегия
Понедельник, 6 июля
03:00. Мексика — Англия
22:00. Португалия — Испания
Вторник, 7 июля
03:00. США — Бельгия
19:00. Аргентина — Египет
23:00. Швейцария — Колумбия
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