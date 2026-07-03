День ангела 3 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 3 июля, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 3 июля

3 июля 2026 поздравьте с именинами Анатолия, Антона, Василия, Георгия, Ивана, Константина, Марка, Михаила, Александра, Родиона, Фому.

Анатолий — древнегреческое происхождение, означает «житель Анатолии». В детстве положительный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Антон — латинское имя, переводится как «вступать в бой». В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

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Василий — древнегреческие корни, толкуется как «царь». В детстве жизнерадостный. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Георгий — древнегреческое происхождение, означает «земледелец». В детстве честолюбив. Во взрослом возрасте становится тружеником.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Константин — латинские корни, толкуется как «устойчивый». В детстве неординарный. Во взрослом возрасте становится искренним.

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Марк — латинское происхождение, означает «молоток». В детстве любит быть в центре внимания. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Михаил — древнееврейское имя, переводится «кто как Бог». В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве подвижен. Во взрослом возрасте становится смелым.

Родион — древнегреческое происхождение, означает «героический». В детстве уравновешен. Во взрослом возрасте становится сердечным.

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Фома — древнеарамейское имя, переводится как «близнец». В детстве любознательный. Во взрослом возрасте становится молчаливым.

День ангела 3 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 3 июля — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом, оберегает от всего зла и подсказывает правильный путь. Желаю тебе внутреннего покоя, крепкого здоровья, искренних людей рядом и радости в каждом дне.

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С Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет светло, тепло и вера в лучшее. Пусть твой ангел-хранитель бережет тебя от невзгод, наполняет сердце любовью, а душу — гармонией и надеждой.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы небеса щедро даровали тебе силу, вдохновение и уверенность в себе. Пусть каждый шаг будет удачным, а рядом всегда будут люди, поддерживающие и вдохновляющие.

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С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда ведет тебя по пути добра, помогает в сложные минуты и дарит ощущение безопасности и уюта. Желаю счастья, любви и исполнения самых заветных мечтаний.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни будет как можно больше счастливых моментов, искренних улыбок и теплых слов. Пусть ангел-хранитель всегда стоит за твоим плечом и оберегает от всех жизненных бурь.

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