Какие фазы Луны могут влиять на жизнь: что об этом говорят астрологи

Какие фазы Луны могут влиять на жизнь / © unsplash.com

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Астрологи убеждены, что каждая фаза Луны имеет свою энергетику и может влиять на настроение, решение и жизненные события.

В то же время, научных доказательств такого влияния нет, поэтому подобные прогнозы следует воспринимать как элемент астрологической практики.

Новолуние — время новых начинаний

Во время Новолуния, когда Луна почти не видна на небе, астрологи советуют формулировать цели, планировать будущее и начинать новые проекты. Этот период также считается благоприятным для саморазвития, медитации и переосмысления жизненных приоритетов.

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Растущая Луна — время действовать

Когда Луна начинает расти, по мнению астрологов, наступает благоприятный момент для реализации задуманного. Это период, когда следует делать первые шаги к своим целям и постепенно наращивать активность.

Первая четверть — проверка на прочность

Фаза первой четверти символизирует выбор и преодоление проблем. Именно в это время могут возникать первые препятствия на пути к задуманному, однако они помогают проверить решительность и готовность двигаться вперед.

Растущая выпуклая Луна — время усовершенствования

Перед Полностью астрологи советуют пересмотреть свои планы, исправить ошибки и скорректировать направление. Это хороший период для анализа и доработки уже начатых дел.

Полнолуние — кульминация лунного цикла

Полнолуние традиционно считается самой эмоциональной фазой. Астрологи связывают ее с усилением интуиции, творческого вдохновения и эмоциональной чувствительности. Также это время называют периодом завершения важных процессов и получения результатов предыдущих усилий.

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Убывающая Луна — время подведения итогов

После Полноты начинается период постепенного угасания месячной активности. По мнению астрологов, этот этап следует посвятить благодарности, передаче опыта и завершению дел.

Последняя четверть — отпустить лишнее

В этой фазе рекомендуют избавляться от того, что больше не приносит пользы: старых привычек, незавершенных дел или эмоционального бремени. Это помогает подготовиться к новому циклу.

Старая Луна — время отдыха

Последние дни перед Новолуние астрологи советуют посвятить восстановлению сил, покоя и самоанализа. Это подходящий момент, чтобы подвести итоги лунного цикла и настроиться на новые начинания.

Как фазы Луны связывают со знаками зодиака

В астрологии считается, что разные знаки зодиака по-разному реагируют на лунные циклы:

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Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) во время Полноты могут ощущать приток энергии, а Молодой человек помогает им определиться с новыми целями.

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог) больше концентрируются на финансах, работе и практических вопросах.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) могут испытывать изменения в общении, обучении и творческих идеях.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы), по астрологическим представлениям, сильнее всего реагируют на лунные фазы из-за своей эмоциональности и интуиции.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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