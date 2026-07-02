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Какие фазы Луны могут влиять на жизнь: что об этом говорят астрологи
Месяц с давних времен считается одним из главных символов перемен, интуиции и эмоций.
Астрологи убеждены, что каждая фаза Луны имеет свою энергетику и может влиять на настроение, решение и жизненные события.
В то же время, научных доказательств такого влияния нет, поэтому подобные прогнозы следует воспринимать как элемент астрологической практики.
Новолуние — время новых начинаний
Во время Новолуния, когда Луна почти не видна на небе, астрологи советуют формулировать цели, планировать будущее и начинать новые проекты. Этот период также считается благоприятным для саморазвития, медитации и переосмысления жизненных приоритетов.
Растущая Луна — время действовать
Когда Луна начинает расти, по мнению астрологов, наступает благоприятный момент для реализации задуманного. Это период, когда следует делать первые шаги к своим целям и постепенно наращивать активность.
Первая четверть — проверка на прочность
Фаза первой четверти символизирует выбор и преодоление проблем. Именно в это время могут возникать первые препятствия на пути к задуманному, однако они помогают проверить решительность и готовность двигаться вперед.
Растущая выпуклая Луна — время усовершенствования
Перед Полностью астрологи советуют пересмотреть свои планы, исправить ошибки и скорректировать направление. Это хороший период для анализа и доработки уже начатых дел.
Полнолуние — кульминация лунного цикла
Полнолуние традиционно считается самой эмоциональной фазой. Астрологи связывают ее с усилением интуиции, творческого вдохновения и эмоциональной чувствительности. Также это время называют периодом завершения важных процессов и получения результатов предыдущих усилий.
Убывающая Луна — время подведения итогов
После Полноты начинается период постепенного угасания месячной активности. По мнению астрологов, этот этап следует посвятить благодарности, передаче опыта и завершению дел.
Последняя четверть — отпустить лишнее
В этой фазе рекомендуют избавляться от того, что больше не приносит пользы: старых привычек, незавершенных дел или эмоционального бремени. Это помогает подготовиться к новому циклу.
Старая Луна — время отдыха
Последние дни перед Новолуние астрологи советуют посвятить восстановлению сил, покоя и самоанализа. Это подходящий момент, чтобы подвести итоги лунного цикла и настроиться на новые начинания.
Как фазы Луны связывают со знаками зодиака
В астрологии считается, что разные знаки зодиака по-разному реагируют на лунные циклы:
Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) во время Полноты могут ощущать приток энергии, а Молодой человек помогает им определиться с новыми целями.
Земные знаки (Телец, Дева, Козерог) больше концентрируются на финансах, работе и практических вопросах.
Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) могут испытывать изменения в общении, обучении и творческих идеях.
Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы), по астрологическим представлениям, сильнее всего реагируют на лунные фазы из-за своей эмоциональности и интуиции.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.