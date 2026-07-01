Курс валют на 2 июля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Национальный банк Украины обнародовал курс валют на четверг, 2 июля.

По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 3 копейки и составила 44,76 грн. Изменились и показатели евро и злотого: упали на 6 и 2 копейки соответственно.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Реклама

Курс доллара в Украине

1 доллар США — 44,76 (-5 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,97 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,86 (-2 коп.).

Ранее речь шла о том, что доллар и евро в последнее время подорожали. Это вызвало повышенный спрос на валюту. Экономисты считают, что покупать ее сейчас только из-за страха дальнейшего роста курса не стоит. Для получения дохода выгоднее остаются гривневые депозиты и ОВГЗ, поскольку они приносят более высокую доходность. В то же время, часть сбережений можно держать в валюте как защиту от курсовых рисков и для диверсификации.

Новости партнеров