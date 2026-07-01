"Евровидение-2027": Канада впервые примет участие в песенном конкурсе

Канада теперь участница "Евровидения"

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На "Евровидении-2027" станет больше стран-участниц. На международном песенном конкурсе дебютирует Канада.

Ранее сообщалось, что канадский вещатель стал полноправным членом Европейского языкового союза. Как ожидалось, Канада также примет участие и в песенном конкурсе. Страна дебютирует уже в 2027 году в Болгарии, где и отгремит «Евровидение». Это решение объяснили тем, что канадцы очень увлекаются музыкальным конкурсом. Более того, Канада вошла в топ-3 стран, наиболее голосующих в категории «Остальной мир». Теперь страна будет полноценным участником.

К слову, эту новость объявили в День Канады. Канадский вещатель прокомментировал свое будущее участие. В стране отметили, что очень рады тому, что наконец-то таланты Канады будут представлены в Европе — на одном из самых громких событий в мире музыки.

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Канада теперь участница «Евровидения» / © instagram.com/eurovision

«Наше участие в песенном конкурсе „Евровидение“, который начнется в следующем году в Болгарии, позволит канадским талантам быть представленными на одной из самых известных музыкальных сцен мира. Это позволит фанатам в Канаде продолжать смотреть и голосовать на песенном конкурсе, как они это делали годами», — говорится в сообщении канадского вещателя.

Отметим, последний раз новая страна на «Евровидении» появлялась в 2015 году. Тогда Австралии разрешили участвовать в конкурсе. Однако есть одно условие. В случае ее победы «Евровидение» все равно будут проводить в одной из стран Европы. Очевидно, то же самое будет касаться и Канады.

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