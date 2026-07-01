Виталий Козловский стал владельцем роскошного авто за почти 3 миллиона гривен

Виталий Козловский

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Украинский певец Виталий Козловский стал владельцем роскошного автомобиля, за который ему пришлось заплатить почти 3 миллиона гривен.

Об этом сообщает издание Oboz.ua. Артист приобрел роскошный внедорожник BMW X5 2023 выпуска. Правда, авто было не из салона, а подержанное.

В частности, внедорожник был выставлен на продажу в конце декабря 2025 года. Уже в январе 2026-го автомобиль был переоформлен на Виталия Козловского. Стоимость б/у автомобиля составляла 65 тысяч долларов, что почти три миллиона гривен.

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Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovskiy

Отметим, раньше Виталий Козловский не мог позволить себе таких покупок. Дело в том, что у исполнителя был долг перед бывшим продюсером Игорем Кондратюком. В свое время певец пел песни, прав на которых у него не было. Наконец, Игорь Кондратюк подал бывшего подопечного в суд. Певец проиграл и должен был выплатить продюсеру долг, чего он длительное время не делал. В мае прошлого года артист отдал все средства Игорю Кондратюку, а также выкупил права на ряд своих старых хитов.

Напомним, недавно солист хора «Гомон» Вадим Яценко стал владельцем нового роскошного авто. Машина была приобретена в салоне, а ее стоимость составляет более 30 тысяч долларов.

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