Віталій Козловський став власником розкішного авто за майже 3 мільйони гривень

Віталій Козловський / © Пресслужба Film.Ua

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Український співак Віталій Козловський став власником розкішного авто, за яке йому довелося заплатити майже 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє видання Oboz.ua. Артист прибав розкішний позашляховик BMW X5 2023 року випуску. Щоправда, авто було не з салону, а вживане.

Зокрема, позашляховик виставили на продаж наприкінці грудня 2025 року. Вже у січні 2026-го авто було переоформлене на Віталія Козловського. Вартість вживаного автомобіля становила 65 тисяч доларів, що майже три мільйони гривень.

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Віталій Козловський / © instagram.com/vkozlovskiy

Зазначимо, раніше Віталій Козловський не міг дозволити собі таких покупок. Річ у тім, що у виконавця був борг перед колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Свого часу співак співав пісні, прав на яких не мав. Врешті, Ігор Кондратюк подав на колишнього підопічного в суд. Співак програв та мав виплатити продюсерові борг, чого він тривалий час не робив. Врешті, у травні минулого року артист віддав всі кошти Ігорю Кондратюку, а також викупив права на низку своїх старих хітів.

Нагадаємо, нещодавно соліст хору «Гомін» Вадим Яценко став власником нового розкішного авто. Машина була придбана в салоні, а її вартість становить понад 30 тисяч доларів.

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