По всій України запроваджують графіки відключень: яка ситуація в енергосистемі

Відключення світла / © ТСН.ua

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Через удари РФ по енергетиці вранці 1 липня зафіксовані нові відключення світла в Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській і Кіровоградській областях. Запроваджуються і графіки обмежень по всій країні.

Про це повідомляє «Укренерго».

Де дозволяє безпека, тривають аварійні ремонти, енергетики відновлюють постачання.

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Через спеку та високе навантаження сьогодні по всій країні з 17:00 до 22:00 діятимуть обмеження: графіки для промисловості та погодинні відключення для споживачів (до однієї черги). Актуальні графіки потрібно перевіряти на сайтах обленерго.

«Будь ласка, перенесіть користування потужними електроприладами на денний час — з 10:00 до 16:00», — закликають громадян.

Бізнесу також нагадують про можливість імпорту електроенергії, що допомагає зменшити ризик відключень.

Нагадаємо, через очікувану негоду на вихідних графіки відключень електроенергії в Україні можуть змінитися, а тривалість знеструмлень у деяких регіонах може сягати до 5 годин. Енергетики попереджають, що погодні умови можуть вплинути на стабільність мережі та збільшити навантаження на систему. У разі погіршення ситуації можливе посилення або коригування графіків обмежень споживання.

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