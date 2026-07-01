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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

Принцесі Діані 65 років: згадуємо життєвий шлях першої дружини короля Чарльза, і якою ми її запам’ятали

Принцеса Уельська Діана сьогодні могла б відсвяткувати свій 65-річний ювілей.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Getty Images

Вона народилася 1 липня 1961 року в британській аристократичній сім’ї графа Джона Спенсера і виросла поряд із королівською родиною в Сандрінгемському палаці.

Леді Діана Спенсер / © Getty Images

Леді Діана Спенсер / © Getty Images

1981 року, будучи помічницею виховательки в дитячому садку, леді Діана заручился з Чарльзом, принцом Уельським, за якого вийшла заміж 29 липня 1981 року. Їхнє весілля відбулося в Соборі Святого Павла, після Діана одержала титул принцеси Уельської.

Леді Діана Спенсер / © Getty Images

Леді Діана Спенсер / © Getty Images

У цьому шлюбі у Діани та Чарльза народилося двоє синів — принци Вільям та Гаррі. Шлюб продовжився до 1996 року офіційно, хоча фактично Діана та Чарльз роз’їхалися набагато раніше (у пресі згадується 1992 рік). Труднощам у стосунках пари надавали широкого розголосу аж до закінчення шлюборозлучного процесу 1996 року.

Заручини Діани і Чарльза, 1981 рік / © Getty Images

Заручини Діани і Чарльза, 1981 рік / © Getty Images

У серпні 1997 року принцеса Діана, яка на той момент була народною улюбленицею у Британії, потрапила до автокатастрофи в Парижі. Вона була не пристебнута ременями безпеки та отримала при аварії травми, які були не сумісні з життям. Загибель принцеси призвела до суспільної скорботи та широкого висвітлення обставин її смерті у ЗМІ у всьому світі.

Сьогодні її сини — спадкоємець престолу принц Вільям і його молодший брат принц Гаррі — продовжують багато її соціальних ініціатив, яким принцеса надавала величезного значення. Наприклад, принц Вільям переймається питаннями бездомності, а принц Гаррі приділяє час розмінуванню на територіях воєнних конфліктів.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принц Чарльз і принцеса Діана / © Getty Images

Принц Чарльз і принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі і чоловіком принцом Чарльзом / © Getty Images

Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі і чоловіком принцом Чарльзом / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
155
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