Дуа Ліпа показала, як проводить медовий місяць із чоловіком в Італії

Дуа Ліпа та Каллум Тернер / © Instagram Дуа Ліпи

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30-річна британська співачка косоварського походження Дуа Ліпа, яка нещодавно вийшла заміж за 36-річного актора Каллума Тернера, опублікувала у своєму Instagram серію фотографій із їхнього медового місяця в Італії.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа та Каллум Тернер / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Добірка містить фото з Риму, селфі пари в ресторанах, на морі та в готельних номерах. «Рай на землі», — підписала публікацію Дуа.

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Каллум Тернер / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Зазначимо, що весільна історія Дуа Ліпи та Каллума Тернера складалася з двох частин: скромної офіційної реєстрації шлюбу в Лондоні та розкішного триденного святкування в Італії.

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Дуа Ліпа та Каллум Тернер / © Instagram Дуа Ліпи

Каллум Тернер / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Дуа Ліпа / © Instagram Дуа Ліпи

Церемонія реєстрації шлюбу відбулася 31 травня 2026 року в лондонській ратуші Old Marylebone Town Hall у колі найближчих людей. Співачка обрала елегантний білий костюм з асиметричною спідницею від Schiaparelli та широкополий капелюх від Stephen Jones, зробивши відсилання до легендарного весільного образу Б’янки Джаггер.

А в середині червня 2026 року пара влаштувала грандіозне триденне свято в Палермо на острові Сицилія. Для цієї церемонії Ліпа одягла кутюрну сукню від Chanel, на ручну вишивку якої 480 тисячами перлин і 25 тисячами пір’їн майстрам знадобилося понад 1100 годин роботи.

Нагадаємо, що раніше Дуа Ліпа привітала маму з 54-річчям і опублікувала фото з нею.

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