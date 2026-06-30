ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Бельгія — Сенегал: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Переможець пари Бельгія — Сенегал в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння США — Боснія та Герцеговина.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна Бельгії

Збірна Бельгії / © Associated Press

У середу, 1 липня, збірні Бельгії та Сенегалу зустрінуться в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Lumen Field" в американському Сіетлі. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Бельгія посіла перше місце у групі G, зігравши внічию з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0), а також обігравши Нову Зеландію (5:1).

Сенегал фінішував третім у квартеті I, поступившись Франції (1:3), програвши Норвегії (2:3) та розгромивши Ірак (5:0).

Прогноз букмекерів на матч Бельгія — Сенегал

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Бельгії, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,20. Нічия — 3,35. Виграш сенегальців — 3,60.

На вихід бельгійців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,61. Прохід Сенегалу до наступної стадії — 2,33.

Переможець пари Бельгія — Сенегал в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння США — Боснія та Герцеговина.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що визначено першу пару 1/8 фіналу ЧС-2026.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
14
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie