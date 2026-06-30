Бельгія — Сенегал: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Збірна Бельгії / © Associated Press

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У середу, 1 липня, збірні Бельгії та Сенегалу зустрінуться в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Lumen Field" в американському Сіетлі. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Бельгія посіла перше місце у групі G, зігравши внічию з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0), а також обігравши Нову Зеландію (5:1).

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Сенегал фінішував третім у квартеті I, поступившись Франції (1:3), програвши Норвегії (2:3) та розгромивши Ірак (5:0).

Прогноз букмекерів на матч Бельгія — Сенегал

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Бельгії, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,20. Нічия — 3,35. Виграш сенегальців — 3,60.

На вихід бельгійців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,61. Прохід Сенегалу до наступної стадії — 2,33.

Переможець пари Бельгія — Сенегал в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння США — Боснія та Герцеговина.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що визначено першу пару 1/8 фіналу ЧС-2026.

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