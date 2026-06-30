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Тренер збірної Німеччини відмовився йти у відставку після вильоту команди з ЧС-2026
Юліан Нагельсманн хоче продовжити свою роботу з Бундестім.
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн після сенсаційного вильоту від Парагваю в 1/16 фіналу чемпіонату світу‑2026 заявив, що не планує йти у відставку зі своєї посади.
"Я готовий до роботи, якщо цього хочуть, а якщо мене не хочуть — тоді мають мені про це сказати. Я не з тих, хто тікає.
Я готовий і хочу продовжувати роботу, але у футболі не все залежить лише від тебе. Якщо Німецький футбольний союз (DFB) цього хоче, тоді я готуватиму команду до Євро та Ліги націй", — цитує Нагельсманна eurosport.de.
Чинний контракт 38‑річного фахівця з Бундестім розрахований до літа 2028 року.
Нагельсманн очолив збірну Німеччини у вересні 2023 року. Під його керівництвом команда дійшла до 1/4 фіналу домашнього Євро‑2024, де поступилася Іспанії (1:2 у додатковий час).
На ЧС-2026 збірна Німеччини посіла перше місце у групі E, розгромивши Кюрасао (7:1), здолавши Кот-д'Івуар (2:1) та сенсаційно програвши Еквадору (1:2).
В 1/16 фіналу німці у серії пенальті поступилися Парагваю (3:4) після нічиєї 1:1 в сновний і додатковий час.
Раніше повідомлялося, що визначено першу пару 1/8 фіналу ЧС-2026.