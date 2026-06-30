ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Тренер збірної Німеччини відмовився йти у відставку після вильоту команди з ЧС-2026

Юліан Нагельсманн хоче продовжити свою роботу з Бундестім.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Юліан Нагельсманн

Юліан Нагельсманн / © Associated Press

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн після сенсаційного вильоту від Парагваю в 1/16 фіналу чемпіонату світу‑2026 заявив, що не планує йти у відставку зі своєї посади.

"Я готовий до роботи, якщо цього хочуть, а якщо мене не хочуть — тоді мають мені про це сказати. Я не з тих, хто тікає.

Я готовий і хочу продовжувати роботу, але у футболі не все залежить лише від тебе. Якщо Німецький футбольний союз (DFB) цього хоче, тоді я готуватиму команду до Євро та Ліги націй", — цитує Нагельсманна eurosport.de.

Чинний контракт 38‑річного фахівця з Бундестім розрахований до літа 2028 року.

Нагельсманн очолив збірну Німеччини у вересні 2023 року. Під його керівництвом команда дійшла до 1/4 фіналу домашнього Євро‑2024, де поступилася Іспанії (1:2 у додатковий час).

На ЧС-2026 збірна Німеччини посіла перше місце у групі E, розгромивши Кюрасао (7:1), здолавши Кот-д'Івуар (2:1) та сенсаційно програвши Еквадору (1:2).

В 1/16 фіналу німці у серії пенальті поступилися Парагваю (3:4) після нічиєї 1:1 в сновний і додатковий час.

Раніше повідомлялося, що визначено першу пару 1/8 фіналу ЧС-2026.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie