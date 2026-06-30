Тренер збірної Німеччини відмовився йти у відставку після вильоту команди з ЧС-2026

Юліан Нагельсманн / © Associated Press

Реклама

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн після сенсаційного вильоту від Парагваю в 1/16 фіналу чемпіонату світу‑2026 заявив, що не планує йти у відставку зі своєї посади.

"Я готовий до роботи, якщо цього хочуть, а якщо мене не хочуть — тоді мають мені про це сказати. Я не з тих, хто тікає.

Я готовий і хочу продовжувати роботу, але у футболі не все залежить лише від тебе. Якщо Німецький футбольний союз (DFB) цього хоче, тоді я готуватиму команду до Євро та Ліги націй", — цитує Нагельсманна eurosport.de.

Реклама

Чинний контракт 38‑річного фахівця з Бундестім розрахований до літа 2028 року.

Нагельсманн очолив збірну Німеччини у вересні 2023 року. Під його керівництвом команда дійшла до 1/4 фіналу домашнього Євро‑2024, де поступилася Іспанії (1:2 у додатковий час).

На ЧС-2026 збірна Німеччини посіла перше місце у групі E, розгромивши Кюрасао (7:1), здолавши Кот-д'Івуар (2:1) та сенсаційно програвши Еквадору (1:2).

В 1/16 фіналу німці у серії пенальті поступилися Парагваю (3:4) після нічиєї 1:1 в сновний і додатковий час.

Реклама

Раніше повідомлялося, що визначено першу пару 1/8 фіналу ЧС-2026.

Новини партнерів