Тренер сборной Германии отказался уходить в отставку после вылета команды с ЧМ-2026

Юлиан Нагельсманн / © Associated Press

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн после сенсационного вылета от Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира-2026 заявил, что не планирует уходить в отставку со своего поста.

"Я готов к работе, если этого хотят, а если меня не хотят — тогда должны мне об этом сказать. Я не из тех, кто убегает.

Я готов и хочу продолжать работу, но в футболе не все зависит только от тебя. Если Немецкий футбольный союз (DFB) этого хочет, тогда я буду готовить команду к Евро и Лиге наций", — цитирует Europort.de Нагельсманна.

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Действующий контракт 38-летнего специалиста с Бундестим рассчитан до лета 2028 года.

Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала домашнего Евро-2024, где уступила Испании (1:2 в дополнительное время).

На ЧМ-2026 сборная Германии заняла первое место в группе E, разгромив Кюрасао (7:1), одолев Кот-д'Ивуар (2:1) и сенсационно проиграв Эквадору (1:2).

В 1/16 финала немцы в серии пенальти уступили Парагваю (3:4) после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

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Ранее сообщалось, что определена первая пара 1/8 финала ЧМ-2026.

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