Англия — ДР Конго: букмекеры сделали прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Англии / © Associated Press

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В среду, 1 июля, сборные Англии и ДР Конго встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "Mercedes-Benz Stadium" в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Англия заняла первое место в группе L, обыграв Хорватию (4:2), сыграв вничью с Ганой (0:0) и одолев Панаму (2:0).

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ДР Конго финишировала третьей в квартете K, сыграв вничью с Португалией (1:1), проиграв Колумбии (0:1) и обыграв Узбекистан (3:1).

Прогноз букмекеров на матч Англия — ДР Конго

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Англии, на победу которой в основное время можно поставить с коэффициентом 1,30. Ничья — 5,33. Выигрыш конголезцев — 12,00.

На выход англичан в 1/8 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,11. Проход ДР Конго в следующую стадию — 6,66.

Победитель пары Англия — ДР Конго в 1/8 финала сразится с триумфатором противостояния Мексика — Эквадор.

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ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что определена первая пара 1/8 финала ЧМ-2026.

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