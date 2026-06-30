Варшава давит на Киев из-за УПА: исторический конфликт перерос в политическую битву и кому это выгодно

Зеленский и Навроцкий. / © Офис президента Украины

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Польша и Украина имеют общего врага — Российскую Федерацию. Тем не менее, связанный с УПА конфликт все чаще используется как политическое оружие во внутренней политике обеих стран. В частности, со стороны Варшавы конфликт грозит негативно отразиться на общенациональных выборах 2027-го, потому что националистический лагерь видит возможность набрать очки в противостоянии с проевропейскими центристами.

Об этом говорится в статье Rolitico.

Издание отмечает, что для украинцев конфликт превращается в определяющую красную линию относительно того, могут ли посторонние диктовать им имя национального героя, а также становится политически важным для президента Владимира Зеленского. Ведь Россия ведет войну, изображая Украину как искусственное государство, поэтому Киев защищает свои националистические символы.

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Впрочем, для соседней Польши связанная с УПА история выглядит совсем иначе. В результате президент Кароль Навроцкий в ответ лишил украинского коллегу высшей польской награды — ордена Белого Орла.

«Для проевропейского коалиционного правительства премьера Дональда Туска это потенциальное ухудшение одного из важнейших союзов войны является болезненным отклонением от приоритета: общего фронта против Кремля. Но в то же время, он осторожно призывает политиков с обеих сторон снизить напряженность, обвиняя обе стороны в "стратегической ошибке" в исторической борьбе», — отмечает Рolitico.

Заметим, Туск баллотируется на переизбрание в следующем году. Сейчас главный вопрос заключается в том, будет ли его коалиция заменена националистической партией «Право и справедливость» (PiS) — связанной с президентом Навроцким — возможно, вместе с антиукраинскими ультраправыми.

Внутренние игры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лишение Навроцким ордена Белого Орла тесно связано с внутренней политикой Польши, которая связана именно с выборами 2027-го.

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В свою очередь, Навроцкий отверг обвинения в том, что он занимался политиканством. Более того, польский лидер, у которого центральным лозунгом президентской кампании было «Польша превыше всего! Поляки превыше всего!», предупредил, что Варшава может заблокировать путь Украины в ЕС, если Киев не принесет извинения.

Издание отмечает, что такие угрозы представляют собой серьезный поворот для отношений стран, которые десятилетиями стремились сотрудничать над преодолением сложной истории. В частности, политолог Варшавского университета Рената Менковская-Норкене отмечает, что разногласия вокруг УПА глубоко укоренились в польской политике.

«Президент признал, что общественные настроения изменились больше против Украины и украинцев, и пришел к выводу, что на самом деле ничем не рискует. Спор относительно истории позволяет ему консолидировать вокруг себя и своего решения правые и националистические круги, и это будет важно накануне выборов», — отметила эксперт.

Возмущение Польши

После вспышки солидарности после полномасштабного вторжения России в 2022 году настроения в Польше изменились. С момента победы на выборах Навроцкий сместил лагерь «Право и справедливость» дальше направо, часто объединяясь с двумя ультраправыми партиями — либертарианской «Конфедерацией» и антисемитской «Конфедерацией Польской Короны», обе из которых придерживаются антиукраинских взглядов.

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«Мы понимаем, что Украина находится в состоянии войны, и мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну против России, но мы не можем позволить, чтобы Польшу и поляков так не уважали», — сказал спикер партии Рафал Бохенек.

Лидер «Конфедерации Польской Короны» и член Европейского парламента Гжегож Браун призвал к прекращению военной помощи Украине. Он дерзко заявил, что Киев «не является ни союзником, ни другом, он — враг польской нации и польского государства».

Рolitico отмечает, что такие взгляды сейчас все активнее распространяются в Польше. Исследование фокус-групп CBOS показало, что поляки заинтересованы в политике, которая давала бы им преимущество над гражданами Украины, которые, по словам респондентов, «злоупотребляют своими правами в Польше». В частности, в соседней стране соцпомощь украинцам становится все более острым вопросом.

В то же время опрос SW Research показал — 51,9% респондентов заявили, что их отношение к Украине и ее президенту ухудшилось после решения Зеленского присвоить военному подразделению имя УПА.

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Отметим, партия «Право и справедливость» продолжает критиковать премьера Дональда Туска и его правительство за чрезмерную мягкость в отношении Украины, также обещает более жесткую позицию по отношению к Киеву, если вернется к власти в следующем году.

«Польское общество лечат от определенного идеализма, идеи, что можно построить что-то с Украиной на основе партнерства. Мы видим, что это невозможно. Поэтому теперь должны быть только жесткие, прагматичные интересы», — сказал депутат Европарламента Муларчик.

Издание отмечает, что в Киеве также растет напряжение. В частности, Зеленский объявил о создании национального пантеона в честь украинских героев, а руководитель ОП Кирилл Буданов назвал борьбу между Варшавой и Киевом «серьезной ошибкой».

Руководитель отдела Беларуси, Украины и Молдовы государственного аналитического центра «Центр восточных исследований» Тадеуш Иванский считает, что сократить разрыв между польской и украинской перспективами будет очень сложно.

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«Зеленский выдержал огромное давление со стороны России и огромное давление со стороны Трампа, который пытался сломать его и заставить пойти на разные уступки. Поэтому это давление со стороны Польши — чтобы он отказался от УПА — едва заметно по сравнению», — сказал он.

Напомним, журналист Виталий Портников считает, что поляки пересекли «красную линию» не из-за УПА. По его словам, проблема возникает, когда исторические споры начинают влиять на межгосударственные отношения. Кроме того, он обратил внимание, что Украина и Польша уже двигаются по пути поиска компромисса, в частности в вопросе эксгумаций.

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