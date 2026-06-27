Кремль готовит опасный шаг: Сикорский объяснил, что действительно задумал Путин

Радослав Сикорский / © Getty Images

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что последние заявления России могут свидетельствовать о подготовке к провокации по сценарию операции «под фальшивым флагом». Подобная тактика является частью военной доктрины Москвы.

Такое мнение польский министр выразил в эфире на одном из телеканалов, пишет Wiadomości WP.

«Путин сказал лишь несколько дней назад, если Россия подвергнется нападению со стороны страны НАТО, она будет вынуждена ответить. Диктаторы обычно говорят нам, что намерены делать. Многие политики ошибаются, не воспринимая это серьезно», — подчеркнул глава МИД Польши.

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Он акцентировал внимание на том, что на протяжении многих лет Путин говорил, что считает Украину искусственным государством. Впрочем, все расчеты «фюрера» перед нападением на страну «пошли кувырком, но он этого еще не осознал».

В то же время Сикорский заверил, что в странах НАТО «никто не планирует никаких наступательных действий против России», а вот заявил из Кремля свидетельствующий о подготовке к так называемой операции под чужим флагом. Это, подчеркнул он, стандартная практика Москвы — это своего рода замаскированная тактика или обман.

По его словам, лучший способ избежать конфликта — четко дать Москве понять, что мы знаем, что они планируют, чтобы они могли отказаться от своих планов.

«Диктаторы обычно не говорят правду окружения о том, насколько серьезны проблемы их страны», — добавил Сикорский.

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Напомним, ранее глава польского МИД заявлял, что Россия может использовать нападение на своей территории под чужим флагом, чтобы оправдать новую агрессию. Некоторые сигналы из Москвы, говорит Сикорский, могут свидетельствовать о готовящемся к такому сценарию.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации сообщил, что Россия готовит провокации с польской символикой в Украине. По предварительной информации, целью возможных провокаций попытка посеять недоверие между Украиной и Польшей, а также создать дополнительное политическое напряжение в отношениях между странами.

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