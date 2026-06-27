На Кинбурнской косе подняли флаг Украины: что известно о потерях РФ и к чему здесь "дом Меладзе"

Флаг Украины на Кинбурнской косе

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Появление флага Украины на Кинбурнской косе и слухи о возможном отступлении россиян со стратегически важной территории активно обсуждается в сети.

Откуда на косе появилось государственное знамя и насколько соответствует действительности информация об отступлении противника, ТСН.ua поинтересовался у Дмитрия Плетенчука, спикера Военно-морских сил ВСУ.

Спецоперация на Кинбурне: кто установил флаг

По словам спикера, украинский флаг на Кинбурнской косе действительно установили военнослужащие Военно-морских сил, и это является важным и символическим событием. Подробностей операции представитель не разглашает, но отмечает, что эту задачу выполнили спецназовцы ВМС.

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«Демонстрация флага — это очень важный момент любых боевых действий. Россияне не жалеют жизней своих солдат для того, чтобы установить триколор даже на тех территориях, которые они не захватили, просто отправляют на верную гибель для того, чтобы установить флаг. Мы, конечно, так не делаем, потому что для нас люди важнее символов. Но когда такая возможность есть, мы о себе напоминаем, а именно, что Кинбурн это Украина», — рассказывает ТСН.ua Дмитрий Плетенчук.

Интересно, что флаг Украины был установлен на разрушенном здании, очень похожем на здание певца Валерия Меладзе, о котором до войны рассказывали СМИ. Так ли это, военные не подтверждают, но если сравнить фото здания, то они визуально очень похожи.

Флаг установили на здании, похожем на бывший дом певца и композитора Меладзе

Противник понес тяжелые потери, но не отступил полностью

«Территория Кинбурнской косы находится под оккупацией с начала полномасштабного вторжения. Поэтому установлением флага Украины мы еще раз напомнили врагу, что это Украина. А информация о нанесении поражения находящимся на Кинбурне российским оккупантам, то она точная — врагу там нанесен тяжелый урон. Мы сделали им очень больно. Противник был вынужден откатиться к своим постоянным позициям. Конечно, это не значит, что они прекратят свои попытки и дальше выходить на косу, чтобы бить по Очакову, Куцурубской общине и держать в напряжении все южное побережье Николаевской области, но по состоянию на сейчас враг понес тяжелые потери», — рассказывает Дмитрий Плетенчук.

Военный подтверждает, что перерезание логистики противника, которое сейчас происходит в целом на этом направлении, оказывает существенное влияние на дальнейшую боеспособность россиян.

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«Но на сегодняшний день говорить, что территория Кинбурнской косы освобождена от противника — мы не можем. Она остается зоной боевых действий, работа по уничтожению противника продолжается», — подчеркивает спикер ВМС ВСУ.

Стратегическое значение косы: почему враг держится за полуостров

Что касается важности территории, за которую идет борьба, то спикер подчеркивает, что полуостров Кинбурнская коса имеет огромное стратегическое и военное значение.

«Нахождение на территории косы позволяет противнику фактически блокировать выход к Черному морю из Николаевских морских портов, а также держать в напряжении все южное побережье области. Его они периодически обстреливают, а мы наносим ответные удары, уничтожаем их, но россияне все равно держатся за косу, потому что боятся иметь нас в своем тылу и используют косу для того, чтобы контролировать БДЛК (Бужско-Днепровско-Лиманский канал) — водоем, в который впадает Днепр и Южный Буг. Именно через них проход судов должен проходить в акваторию Черного моря», — объясняет Дмитрий Плетенчук.

Когда возможно полное освобождение Кинбурна

Что касается полного освобождения Кинбурнской косы, то это, по словам собеседника, станет возможным, когда Силы обороны зайдут на нее с материковой части, то есть во время общевойсковой операции — не раньше, чем когда речь пойдет об освобождении левобережья Херсонской области.

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«Чтобы это стало реальностью, мы активно работаем. И это заметно на фоне того, что сейчас происходит с российской логистикой в этом направлении. Здесь все понятно — без логистики россиянам воевать будет гораздо сложнее. Поэтому заранее забегать не будем, а тем более недооценивать противника — там мощная группировка. Но меньше с тем, мы даем им бой и да, заставляем лишний раз задуматься, стоит ли им заходить на косу», — отмечает спикер ВМС ВСУ.

Дата публикации 16:48, 25.06.26 Количество просмотров 18 ТСН 16:00 25 июня | Флаг Украины на Кинбурнской косе! Что с ретрансляторами в Беларуси?

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