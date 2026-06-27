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- Украина
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ЕС планирует перемены для украинцев призывного возраста: в Германии резко выступили против
Немецкий депутат критикует планы ЕС в отношении украинцев, пригодных к военной службе.
Планы Европейской комиссии по прекращению автоматического предоставления временной защиты пригодным к военной службе гражданам Украины ошибочны.
Об этом заявил депутат немецкой партии «Зеленых» Антон Гофрайтер, сообщает ntv.
«Я отстаиваю право на отказ от военной службы по убеждениям», — заявил председатель Комитета по европейским делам Бундестага.
По его словам, никого не следует принуждать брать в руки оружие, если это противоречит его совести.
Планы ЕС по отношению к украинцам — детали
На днях Европейская комиссия выступила с предложением продлить срок действия временной защиты граждан Украины до марта 2028 года.
Впрочем, исключения касаются новоприбывших мужчин 23-60 лет, подлежащих мобилизации. Однако те граждане этой категории, которые оформили статус раньше, будут иметь право оставаться и дальше.
Отметим, комиссар по правам человека Совета Европы Майкл О’Флаерти сообщил, что на март 2026-го в странах ЕС находилось около 4,3 млн украинцев с временной защитой. В то же время, он отмечает, что необдуманное сокращение помощи заставит людей возвращаться домой не по собственному выбору, а под давлением финансовых и правовых трудностей.