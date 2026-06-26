В ЕС хотят продлить защиту украинцев, но для мужчин выдвинули условия: что известно

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Европейская комиссия выступила с предложением продлить срок действия временной защиты для украинских беженцев еще на один год — до марта 2028 года.

Об этом сообщил Еврокомиссар по миграции Маркус Бруннер, передает «Радио Свобода».

Временная защита для украинцев — какие исключения

«Поскольку война продолжается, наша помощь тоже должна продолжаться. Поэтому мы представим сегодня предложение продлить временную защиту на еще один год», — заявил Маркус Бруннер.

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Несмотря на это, временную защиту не будут предоставлять новоприбывшим мужчинам 23–60 лет, которые подлежат мобилизации. Однако те граждане этой категории, которые оформили статус ранее, сохранят право оставаться и в дальнейшем.

Временная защита для украинцев в ЕС — последние новости

Напомним, ЕС готовится продлить защиту для украинцев до 2028 года, но правила могут измениться. Оставят ли мужчин 23–60 лет под действием директивы — читайте в материале ТСН.

Ранее мы писали, что прибывающие в Польшу украинцы все чаще сталкиваются с трудностями при получении статуса временной защиты (PESEL UKR). Эта тенденция вызывает беспокойство среди польских работодателей и организаций, поддерживающих бизнес.

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