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В ЕС хотят продлить защиту украинцев, но для мужчин выдвинули условия: что известно
Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для украинцев до 2028 года, но не для всех мужчин.
Европейская комиссия выступила с предложением продлить срок действия временной защиты для украинских беженцев еще на один год — до марта 2028 года.
Об этом сообщил Еврокомиссар по миграции Маркус Бруннер, передает «Радио Свобода».
Временная защита для украинцев — какие исключения
«Поскольку война продолжается, наша помощь тоже должна продолжаться. Поэтому мы представим сегодня предложение продлить временную защиту на еще один год», — заявил Маркус Бруннер.
Несмотря на это, временную защиту не будут предоставлять новоприбывшим мужчинам 23–60 лет, которые подлежат мобилизации. Однако те граждане этой категории, которые оформили статус ранее, сохранят право оставаться и в дальнейшем.
Временная защита для украинцев в ЕС — последние новости
Напомним, ЕС готовится продлить защиту для украинцев до 2028 года, но правила могут измениться. Оставят ли мужчин 23–60 лет под действием директивы — читайте в материале ТСН.
Ранее мы писали, что прибывающие в Польшу украинцы все чаще сталкиваются с трудностями при получении статуса временной защиты (PESEL UKR). Эта тенденция вызывает беспокойство среди польских работодателей и организаций, поддерживающих бизнес.