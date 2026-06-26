"Это еще не пик": Буданов высказался о конфликте между Украиной и Польшей

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов

Реклама

Дополнено новыми материалами

Глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал дипломатические споры между Украиной и Польшей. Он назвал ситуацию «страшной ошибкой» и предупредил, что настоящий пик напряжения может быть еще впереди.

Об этом руководитель ОП сказал во время открытой беседы со студентами Киево-Могилянской академии.

Буданов охарактеризовал ситуацию с Польшей как классическое дипломатическое напряжение, подчеркнув, что это еще не конфликт.

Реклама

«С Польшей — это классическое дипломатическое напряжение. Это еще не конфликт. Это противоречия, давайте да. Это еще не пик, поверьте мне. Там дальше будет, как говорится, если все не остановятся немного», — предостерег руководитель президентского офиса.

Он также заявил, что оценивает нынешнее развитие событий с Варшавой крайне негативно.

«Оцениваю очень плохо, оцениваю как ошибку. Причем страшная ошибка«, — подчеркнул Буданов.

Он подчеркнул, что древнее правило международных отношений остается неизменным: с соседями необходимо поддерживать хорошие или, по крайней мере, нейтральные отношения. По мнению чиновника, любое обострение с соседними государствами неизбежно приводит к серьезным последствиям как политическим, так и экономическим.

Реклама

Комментируя решение польской стороны о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла, руководитель ОП назвал его проявлением незрелости.

«Я оцениваю это как незрелость, прежде всего. Просто незрелость. Я оцениваю это как незрелость людей в Польше, которые подтолкнули и, наконец, приняли такое решение. Это очень странно и оно непроработано, и неподготовлено. Ибо если уж идти в такие вещи, то нужно было действительно хотя бы Муссолини лишить и так далее. Потому что это выглядит максимально странно», — высказался Буданов.

Конфликт между Украиной и Польшей — последние новости

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинцы и поляки могут строить общее будущее на основе правды, взаимоуважения и понимания истории. Во время конференции в Гданьске он подчеркнул, что прошлое не должно мешать сотрудничеству, а солидарность между народами поможет «побороть все зло». Также Туск подчеркнул, что восстановление Украины — это не только об инфраструктуре, но и ценностях, ведь она стремится быть частью объединенной Европы.

Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что вернет Украине орден Ярослава Мудрого из-за недовольства украинскими политическими элитами. Кроме того, Качиньский обвинил мэра Львова Андрея Садового, назвав его «бандеровцем» и приписав невыполнение финансовых обязательств. Садовый отверг эти обвинения как ложные и пригрозил лидеру «ПиС» судом.

Реклама

Новости партнеров