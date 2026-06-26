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- Шоу-бизнес
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Влюбленные и счастливые: Милли Бобби Браун сияла в объятиях мужа на премьере фильма
Пара проявила много нежности, когда вышла на фотосессию.
Актриса Милли Бобби Браун сияла на нью-йоркской премьере фильма «Энола Холмс 3» в изысканном голубом платье от бренда Galia Lahav.
Платье было без бретелек и имело элегантный силуэт, подчеркивавший её плечи и декольте. Наряд украшали складки на лифе, плиссировка на юбке и бант.
Милли дополнила свой образ незаметным, но эффектным бриллиантовым колье, а длинные каштановые волосы заплела в свободную косу, спускавшуюся по спине. Эта деталь придала всему наряду немного более мягкий, романтичный вид, что соответствовало её все более зрелому стилю.
Поддержать актрису пришел ее муж Джейк Бонджови, с которым она состоит в браке с 2024 года. Он сочетал серый костюм с укороченными брюками, лоферы и белую рубашку с галстуком.
Браун и Бонджови не скрывали своей нежности, а камеры несколько раз запечатлели их объятия и поцелуи.