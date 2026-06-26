ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

Влюбленные и счастливые: Милли Бобби Браун сияла в объятиях мужа на премьере фильма

Пара проявила много нежности, когда вышла на фотосессию.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бонджови

Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бонджови / © Associated Press

Актриса Милли Бобби Браун сияла на нью-йоркской премьере фильма «Энола Холмс 3» в изысканном голубом платье от бренда Galia Lahav.

Милли Бобби Браун / © Associated Press

Милли Бобби Браун / © Associated Press

Платье было без бретелек и имело элегантный силуэт, подчеркивавший её плечи и декольте. Наряд украшали складки на лифе, плиссировка на юбке и бант.

Милли Бобби Браун / © Associated Press

Милли Бобби Браун / © Associated Press

Милли дополнила свой образ незаметным, но эффектным бриллиантовым колье, а длинные каштановые волосы заплела в свободную косу, спускавшуюся по спине. Эта деталь придала всему наряду немного более мягкий, романтичный вид, что соответствовало её все более зрелому стилю.

Поддержать актрису пришел ее муж Джейк Бонджови, с которым она состоит в браке с 2024 года. Он сочетал серый костюм с укороченными брюками, лоферы и белую рубашку с галстуком.

Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бонджови / © Associated Press

Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бонджови / © Associated Press

Браун и Бонджови не скрывали своей нежности, а камеры несколько раз запечатлели их объятия и поцелуи.

Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бонджови / © Associated Press

Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бонджови / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
94
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie