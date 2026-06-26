Никола Пельтц поздравила своего отца-миллиардера с 84-летием и показала фото с ним

Никола и Нельсон Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

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31-летняя модель и актриса, жена Бруклина Бекхэма — Никола Пельтц — опубликовала в своем Instagram серию фото со своим отцом — американским промышленником и миллиардером Нельсоном Пельтцом, своими братьями и мужем.

Никола Пельтц с отцом Нельсоном / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц с отцом Нельсоном и мужем Бруклином Бекхэмом / © Instagram Николы Пельтц

«С днем ​​рождения, папа! Я так рада, что отмечаю твой день рождения! Я чувствую себя по-настоящему счастливой, что выросла, наблюдая за тем, какой невероятный пример для подражания ты во всех отношениях. Ты лучший отец, о котором я могла только мечтать. Ты любишь нас всех безоговорочно, вдохновляешь нас на то, чтобы наши мечты всегда были достаточно большими, чтобы их преследовать, и чтобы мы всегда, всегда были хорошими людьми прежде всего. Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить! Я надеюсь, что все твои желания сбудутся, и этот год станет для тебя лучшим, ты заслуживаешь всего самого лучшего! Я люблю тебя ооооочень сильно!» — написала Никола под публикацией, приуроченной к 84-летию Нельсона.

Никола Пельтц с отцом Нельсоном, мужем Бруклином и братьями / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц с братом / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц с отцом Нельсоном / © Instagram Николы Пельтц

Отметим, у Пельтца-старшего 10 детей от двух разных браков. От первого у него двое детей, а от второго, с бывшей фотомоделью Клаудией Хеффнер, родилось еще восемь, в том числе Никола.

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Отношения между Нельсоном и его дочерью носят очень близкий и доверительный характер. Отец оказывает ей мощную финансовую и моральную поддержку. Недавно даже стало известно, что Никола получает ежемесячное пособие в размере 1 миллиона долларов от него на так называемые «карманные расходы».

Отметим, в отличие от своей жены, Бруклин Бекхэм не общается со своей семьей, и он уже рассказывал почему.

Ранее, напомним, Никола Пельтц показала, как выглядела в детстве.

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