Екатерина Кузнецова назвала продукты, которые ест каждый день, и рассказала, как поддерживает стройную фигуру

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

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Украинская актриса Екатерина Кузнецова поделилась своим ежедневным рационом, рассказала об изменениях в питании и объяснила, что помогает ей поддерживать отличную физическую форму.

Звезда пообщалась с подписчиками в Instagram и честно ответила на вопросы о своих пищевых привычках. Актриса призналась, что не придерживается строгих диет и не увлекается сложными рецептами. Наоборот, основу её меню составляют простые продукты. Особое внимание Катя уделяет белку и большому количеству зелени.

Екатерина Кузнецова

Кузнецова также не скрывает, что её ежедневное меню практически не меняется. На завтрак она выбирает два яйца, хлеб с солёным маслом, творог и много рукколы. После тренировки предпочитает индейку и зеленый салат, а вечером ест индейку, говядину или рыбу с зеленью. Среди любимых перекусов — орехи, особенно пекан. В то же время знаменитость призналась, что еще с детства не любит молочные продукты, хотя полностью себя в сладком не ограничивает.

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Екатерина Кузнецова

Рацион актрисы в очередной раз доказывает, что поддерживать хорошую форму можно без жестких ограничений. Она делает ставку на сбалансированное питание, регулярные тренировки и продукты, которые обеспечивают организм необходимыми питательными веществами.

Напомним, недавно Екатерина Кузнецова раскрыла правду об отношениях с Тарасом Цимбалюком. Артистка спросила коллегу, зачем ему так «мучиться» из-за неё.

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