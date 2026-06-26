Художница по костюмам приквела "Блондинки в законе" рассказала о том, как она одевала главную героиню

Приквел к фильму «Блондинки в законе»

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«Для нас было важно не сосредотачиваться на дизайнерских вещах», — рассказала она в эксклюзивном интервью изданию Page Six на премьере сериала. «Речь шла скорее о поиске вещей, которые казались подходящими для Элль, соответствовали тому ностальгическому настроению, которое мы пытались создать, и были правдоподобными для нашего вселенной „Блондинок в законе“», — добавила она.

«Elle» рассказывает о подростковых годах Элль Вудс, когда она училась в старших классах в Сиэтле — ещё до того, как превратилась из застенчивойзастенчивой девушки, мечтающей о замужестве, в чрезвычайно сообразительную студентку Гарвардской школы права.

Байблоу объясняет, что в сериале, который уже получил одобрение на второй сезон, есть «дизайнерские» вещи, но многие образы были найдены в ходе поисков, а не получены путём обращения к дизайнерам с просьбой предоставить одежду.

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«Мы просто искали то, что казалось правильным именно для нас», — добавила она.

Байблоу пояснила, что команда не задумывалась о том, откуда именно взяты образы, если они хорошо смотрелись в кадре.

«У нас есть вещи из секонд-хендов, — сказала она. — У нас есть винтажные вещи. У нас есть дизайнерские вещи из архивов. У нас есть вещи, которые мы создали сами. У нас есть новые вещи. Это действительно смесь всего спектра одежды».

«Этот персонаж настолько культовый и действительно выдержал испытание временем, поэтому возможность присоединиться и помочь рассказать эту историю — это… я не могла бы просить о чкм-то большем».

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На «розовой» премьере присутствовали актёры сериала и оригинальная Элль Вудс — Риз Уизерспун, которая пришла вместе со своим сыном Диконом. 22-летний Дикон повторил образ своего отца с красной дорожки премьеры фильма «Блондинка в законе» 2001 года — он сочетал черный костюм с солнцезащитными очками Ray-Ban и розовым галстуком.

Риз Уизерспун и её сын / © Getty Images

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