Что поставить на балконе, чтобы избавиться от комаров / © Фото из открытых источников

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В теплое время года комары становятся настоящей проблемой для жильцов квартир и частных домов. Открытые окна и балконные двери пропускают свежий воздух, но вместе с ним в дом часто попадают и назойливые насекомые. Впрочем, существует простой и естественный способ значительно снизить их количество без использования химических аэрозолей и фумигаторов. Садоводы и биологи советуют высадить на балконе цитронеллу — лимонную траву. Именно ее аромат считается одним из самых эффективных природных средств для отпугивания комаров.

Почему цитронелла не нравится комарам

Листья растения содержат эфирные масла, богатые на цитронелаль и гераниол. Для человека эти вещества обладают приятным свежим лимонным ароматом, а вот комары их не переносят. Запах сбивает насекомых с толку и усложняет поиск человека, поэтому они стараются избегать таких мест.

Именно поэтому экстракт цитронеллы часто используют в свечах, спреях, браслетах и других натуральных средствах от насекомых.

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Как правильно разместить растение

Наилучший эффект цитронелла дает тогда, когда ее ставят:

у балконной двери;

на подоконнике;

рядом с окнами, часто оставляющими открытыми;

на открытом балконе или террасе.

Поставьте несколько больших вазонов, тогда ароматическая «занавес» станет еще более эффективной. Если иногда слегка потирать несколько листьев между пальцами, эфирные масла начнут выделяться интенсивнее, и аромат станет гораздо сильнее. Благодаря этому естественная защита от комаров усилится.

Как ухаживать за цитронеллой

Растение достаточно неприхотливое, но для активного роста ему нужны:

много солнечного света;

регулярный, но умеренный полив;

рыхлая плодородная почва;

защиту от сильных сквозняков.

В жаркие дни листья можно слегка опрыскивать водой. Это поможет растению оставаться свежим даже в сильную жару.

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Какие еще растения помогают отпугивать насекомых

Кроме цитронеллы, у окон и на балконе можно выращивать и другие ароматные культуры:

лаванду — ее запах приятный людям, но не нравится комарам;

базилик — выделяет эфирные масла, отпугивающие многих насекомых;

мяту — освежает воздух и создает дополнительный защитный барьер;

розмарин — особенно эффективен в жаркую погоду;

чернобривцы содержат природные вещества, которые отпугивают не только комаров, но и мошек.

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