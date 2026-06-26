- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 397
- Время на прочтение
- 2 мин
Поставьте это растение на балконе или подоконнике — и ни один комар не залетит в ваш дом
Некоторые пряные культуры действительно помогают сделать балкон и пространство у открытых окон менее привлекательными для насекомых.
В теплое время года комары становятся настоящей проблемой для жильцов квартир и частных домов. Открытые окна и балконные двери пропускают свежий воздух, но вместе с ним в дом часто попадают и назойливые насекомые. Впрочем, существует простой и естественный способ значительно снизить их количество без использования химических аэрозолей и фумигаторов. Садоводы и биологи советуют высадить на балконе цитронеллу — лимонную траву. Именно ее аромат считается одним из самых эффективных природных средств для отпугивания комаров.
Почему цитронелла не нравится комарам
Листья растения содержат эфирные масла, богатые на цитронелаль и гераниол. Для человека эти вещества обладают приятным свежим лимонным ароматом, а вот комары их не переносят. Запах сбивает насекомых с толку и усложняет поиск человека, поэтому они стараются избегать таких мест.
Именно поэтому экстракт цитронеллы часто используют в свечах, спреях, браслетах и других натуральных средствах от насекомых.
Как правильно разместить растение
Наилучший эффект цитронелла дает тогда, когда ее ставят:
у балконной двери;
на подоконнике;
рядом с окнами, часто оставляющими открытыми;
на открытом балконе или террасе.
Поставьте несколько больших вазонов, тогда ароматическая «занавес» станет еще более эффективной. Если иногда слегка потирать несколько листьев между пальцами, эфирные масла начнут выделяться интенсивнее, и аромат станет гораздо сильнее. Благодаря этому естественная защита от комаров усилится.
Как ухаживать за цитронеллой
Растение достаточно неприхотливое, но для активного роста ему нужны:
много солнечного света;
регулярный, но умеренный полив;
рыхлая плодородная почва;
защиту от сильных сквозняков.
В жаркие дни листья можно слегка опрыскивать водой. Это поможет растению оставаться свежим даже в сильную жару.
Какие еще растения помогают отпугивать насекомых
Кроме цитронеллы, у окон и на балконе можно выращивать и другие ароматные культуры:
лаванду — ее запах приятный людям, но не нравится комарам;
базилик — выделяет эфирные масла, отпугивающие многих насекомых;
мяту — освежает воздух и создает дополнительный защитный барьер;
розмарин — особенно эффективен в жаркую погоду;
чернобривцы содержат природные вещества, которые отпугивают не только комаров, но и мошек.