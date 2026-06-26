В оккупированной Керчи раздались взрывы: СБУ поразила корабли и ПВО РФ

Атака на Керчь (иллюстративный фото) / © соцмережі

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Дроны СБУ успешно атаковали российские военные объекты в оккупированной Керчи. Беспилотники попали в два корабля обеспечения, грузопассажирский паром и российскую ПВО у Керченского пролива.

Об этой спецоперации бойцов «Альфы» официально сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ атаковали Керчь — что известно

Сообщается, что эта атака была проведена в рамках 40-дневной спецоперации, задачу для которой поставил президент Владимир Зеленский. Все три подбитых судна стояли на судостроительном заводе «Залив», и после взрывов дронов на них вспыхнул большой пожар.

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«Во время спецоперации беспилотники СБУ ударили по кабельным кораблям проекта 15310 „Волга“ и „Вятка“, а также по грузопассажирскому парому „Петропавловск“, готовность которого составила 96%», — сообщили в СБУ.

По информации СБУ, под удар попали кабельные корабли Волга и Вятка, которые строили для минобороны РФ. Они стоят сотни миллионов долларов и нужны россиянам для подводной разведки и минирования подводных кабелей или трубопроводов. Также беспилотники попали в грузопассажирский паром «Петропавловск», готовый уже на 96%.

Помимо портовой инфраструктуры, беспилотники СБУ попали в вооружение и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400. Эта система ПВО прикрывала район Керченского пролива.

«Системная работа СБУ по поражению российской военной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму лишает врага возможности использовать полуостров как логистический и военный хаб», — отметили в СБУ.

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Также добавили, что поражение противовоздушной обороны открывает пространство для последующих точных атак, а выведение из строя кораблей подрывает общие возможности оккупационной группировки.

ВСУ и СБУ атакуют российские объекты в Крыму — последние новости

Напомним, накануне в Сети появились спутниковые снимки поврежденного железнодорожного моста через Северокрымский канал. По данным сил специальных операций ВСУ, стратегический объект поразили во время атак 22 и 23 июня.

Также Служба безопасности Украины нанесла удары по российским средствам противовоздушной обороны в районе Керченского пролива и инфраструктуре военных аэродромов «Саки» и «Гвардейское» на временно оккупированной территории Крыма.

После этого на Керченском мосту — на выезд из временно аннексированного Крыма — образовалась огромная очередь, в которой почти 2 тыс. автомобилей.

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