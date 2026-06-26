Россияне ударили по областному центру: город в огне, много раненых (фото)

Последствия атаки в Запорожье 26 июня

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Российские войска атаковали Запорожье днем 26 июня. Из-за вражеских ударов возникли пожары и пострадали люди.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Около 12 часов он проинформировал об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области. Вскоре в регионе прогремели взрывы. Над областным центром поднялся дым.

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«Дым, который видят запорожцы — последствия вражеской атаки», — написал Федоров в Сети.

Пока известно о шести пострадавших из-за вражеских ударов. Медики оказывают необходимую помощь.

Глава ОВА также выложил фото с последствиями атаки по Запорожью. На кадрах видны охваченные огнем здания и авто, раненые и напуганные мирные жители.

Последствия атаки на Запорожье 26 июня

Последствия атаки на Запорожье 26 июня

Последствия атаки на Запорожье 26 июня

Последствия атаки на Запорожье 26 июня

Последствия атаки на Запорожье 26 июня

Последствия атаки на Запорожье 26 июня

Напомним, в ночь на 26 июня российская армия атаковала Запорожскую область: из-за попадания поврежден частный дом и возник пожар, 55-летняя женщина обратилась за медицинской помощью.

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Всего за ночь захватчики атаковали Украину семью ракетами «Искандер-М» и 189 ударными беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили или подавили 177 целей, однако зафиксировано попадание четырех баллистических ракет и 11 дронов на 12 локациях, а также падение обломков в шести местах.

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