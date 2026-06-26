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- Украина
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Россияне ударили по областному центру: город в огне, много раненых (фото)
После вражеских ударов по Запорожью загорелись дома и авто.
Российские войска атаковали Запорожье днем 26 июня. Из-за вражеских ударов возникли пожары и пострадали люди.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Около 12 часов он проинформировал об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области. Вскоре в регионе прогремели взрывы. Над областным центром поднялся дым.
«Дым, который видят запорожцы — последствия вражеской атаки», — написал Федоров в Сети.
Пока известно о шести пострадавших из-за вражеских ударов. Медики оказывают необходимую помощь.
Глава ОВА также выложил фото с последствиями атаки по Запорожью. На кадрах видны охваченные огнем здания и авто, раненые и напуганные мирные жители.
Напомним, в ночь на 26 июня российская армия атаковала Запорожскую область: из-за попадания поврежден частный дом и возник пожар, 55-летняя женщина обратилась за медицинской помощью.
Всего за ночь захватчики атаковали Украину семью ракетами «Искандер-М» и 189 ударными беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили или подавили 177 целей, однако зафиксировано попадание четырех баллистических ракет и 11 дронов на 12 локациях, а также падение обломков в шести местах.