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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1635
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вгатили по обласному центру: місто у вогні, багато поранених (фото)

Після ворожих ударів по Запоріжжю загорілися будинки та авто.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Наслідки атаки на Запоріжжя 26 червня

Наслідки атаки на Запоріжжя 26 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували Запоріжжя вдень 26 червня. Через ворожі удари виникли пожежі і постраждали люди.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 12:00 він поінформував про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області. Невдовзі в регіоні прогриміли вибухи. Над обласним центром здійснявся дим.

«Дим, який бачать запорожці — наслідки ворожої атаки», — написав Федоров у Мережі.

Наразі відомо про шістьох постраждалих через ворожі удари. Медики надають необхідну допомогу.

Очільник ОВА також виклав фото з наслідками атаки по Запоріжжю. На кадрах видно охоплені вогнем будівлі та авто, поранених та наляканих мирних жителів.

Наслідки атаки на Запоріжжя 26 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя 26 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя 26 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя 26 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя 26 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя 26 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя 26 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя 26 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя 26 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя 26 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя 26 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки на Запоріжжя 26 червня / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, у ніч проти 26 червня російська армія атакувала Запорізьку область: через влучання пошкоджено приватний будинок та виникла пожежа, 55-річна жінка звернулася по медичну допомогу.

Загалом протягом ночі загарбники атакували Україну сімома ракетами «Іскандер-М» та 189 ударними безпілотниками різних типів. Сили ППО збили або подавили 177 цілей, проте зафіксовано влучання чотирьох балістичних ракет та 11 дронів на 12 локаціях, а також падіння уламків у шести місцях.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1635
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