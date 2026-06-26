Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 26 червня у Запорізькій області було пошкоджено житловий будинок та постраждала жінка.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Ворожим ударом пошкоджено приватний житловий будинок», — повідомив Федоров.

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Він заявив, що на місці події виникла пожежа.

«Жінка, 55-ти років звернулась за допомогою медиків», — заявив Федоров.

Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 26 червня атакувала Полтавщину балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 26 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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