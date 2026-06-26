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Через атаку РФ на Запоріжжі постраждала жінка: виникла пожежа — ОВА
Ворог вночі атакував та пошкодив пошкоджено житловий будинок.
Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 26 червня у Запорізькій області було пошкоджено житловий будинок та постраждала жінка.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Ворожим ударом пошкоджено приватний житловий будинок», — повідомив Федоров.
Він заявив, що на місці події виникла пожежа.
«Жінка, 55-ти років звернулась за допомогою медиків», — заявив Федоров.
Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 26 червня атакувала Полтавщину балістичними ракетами та ударними безпілотниками.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 26 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.