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ТСН у соціальних мережах

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Укрaїнa
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Через атаку РФ на Запоріжжі постраждала жінка: виникла пожежа — ОВА

Ворог вночі атакував та пошкодив пошкоджено житловий будинок.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 26 червня у Запорізькій області було пошкоджено житловий будинок та постраждала жінка.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Ворожим ударом пошкоджено приватний житловий будинок», — повідомив Федоров.

Він заявив, що на місці події виникла пожежа.

«Жінка, 55-ти років звернулась за допомогою медиків», — заявив Федоров.

Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 26 червня атакувала Полтавщину балістичними ракетами та ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 26 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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Дата публікації
Кількість переглядів
6
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