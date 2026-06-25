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У четвер, 25 червня, російська армія атакувала залізницю. Під прицілом опинилися локомотиви у Запоріжжі та в Сумській області.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

«Сьогодні ворог продовжив прицільно бити по локомотивах „УЗ“. Два удари в Запоріжжі та один на Сумщині», — наголосив він.

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За словами Перцовського, завчасно вдалось евакуювати дві бригади, минулося без потерпілих. Втім, смертельним стався один з «прильотів» у Запоріжжі.

«Третій „приліт“ у Запоріжжі став трагедією. Машиніст встигнув перейти в безпеку, а помічника машиніста, який перебував у задній кабіні, врятувати не вдалося», — наголосив керівник «УЗ».

Як повідомлялося, сьогодні від ранку РФ атакує Запоріжжя. У місті після серії вибухів сталося кілька «прильотів». Під час однієї з атак, за даними ОВА, загинув чоловік.

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