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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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324
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Загибель 26-річної Дар'ї на пляжі в Одесі під час атаки РФ: з'явились нові подробиці трагедії (відео)

В Одесі на пляжі згинула 26-річна туристка з Києва. Її вбив уламок російського дрона.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Дар’я Кравченко

Дар’я Кравченко / © соцмережі

Вже друге кримінальне провадження відкрила поліція Одеси після загибелі на пляжі 26-річної жінки. Стаття — службова недбалість. Правоохоронці перевіряють дії посадовців та підприємців.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зокрема, з’ясовують, чи законно працювала пляжна зона з парасольками та шезлонгами, і чи дотримувались відповідальні особи вимог безпеки.

Трагедія сталась напередодні: унаслідок російської атаки під час тривоги уламок влучив у відпочивальницю, яка засмагала на пляжі. Вона загинула. Її супутника поранено.

Того ж дня поліція відкрила провадження за статтею — порушення норм ведення війни. А пізніше в мерії заявили: пляж, попри те, що обладнаний для відпочинку, — не був офіційно відкритий.

Зараз слідчі перевіряють усю дозвільну документацію і розслідують, чи можна було запобігти трагедії.

Загибель туристки на пляжі в Одесі: що відомо

23 червня стало відомо, що через атаку РФ на пляжі в Одесі загинула 26-річна відпочивальниця. Трагедія сталася під час повітряної тривоги, коли сили протиповітряної оборони відбивали чергову російську атаку.

Загиблу звати Дар’я Кравченко. Вона народилася у 1999 році. Після завершення навчання Дар’я Кравченко будувала професійну кар’єру в медичній сфері та працювала на посаді заступниці директора одного з діагностичних центрів у Києві.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ШОКУЮЧІ подробиці катувань в "Скелі"! ДРУГЕ кримінальне провадження в Одесі! | ТСН 10:00 25 червня

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Дата публікації
Кількість переглядів
324
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