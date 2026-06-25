У маленькій чорній сукні: перша леді Франції Бріжит Макрон продемонструвала любов до класики

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

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Бріжит Макрон — не лише перша леді, а й королева мінімалістичної елегантності. Свою любов до простоти та вишуканості жінка продемонструвала за допомогою простого, але ідеального образу.

Разом із чоловіком вона з’явилася на церемонії в Пантеоні в Парижі, де історика та героя французького Опору Марка Блока та його дружину Сімонну Відаль було введено до національного мавзолею. Дружина президента Франції з’явилася на цьому заході в простій маленькій чорній сукні.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Вбрання першої леді підкреслювало фігуру, але водночас залишалося доречним для цієї важливої державної церемонії. У сукні були також довгі рукави та відсутнє декольте. Доповнила Бріжит її класичними туфлями та сумкою-клатчем.

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Ця поява пари відбулася після того як вони вийшли на сцену щорічного фестивалю вуличної музики Fete de la Musique разом.

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