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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
1 хв

У маленькій чорній сукні: перша леді Франції Бріжит Макрон продемонструвала любов до класики

Вона обрала стримане вбрання, яке чудово підходило для заходу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Бріжит Макрон — не лише перша леді, а й королева мінімалістичної елегантності. Свою любов до простоти та вишуканості жінка продемонструвала за допомогою простого, але ідеального образу.

Разом із чоловіком вона з’явилася на церемонії в Пантеоні в Парижі, де історика та героя французького Опору Марка Блока та його дружину Сімонну Відаль було введено до національного мавзолею. Дружина президента Франції з’явилася на цьому заході в простій маленькій чорній сукні.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Вбрання першої леді підкреслювало фігуру, але водночас залишалося доречним для цієї важливої державної церемонії. У сукні були також довгі рукави та відсутнє декольте. Доповнила Бріжит її класичними туфлями та сумкою-клатчем.

Ця поява пари відбулася після того як вони вийшли на сцену щорічного фестивалю вуличної музики Fete de la Musique разом.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
324
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