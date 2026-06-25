Пенелопа Крус вийшла у світ в романтичній сукні, про яку ще довго будуть говорити усі

Пенелопа Крус / © Getty Images

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Пенелопа Крус показала красивий образ на прем’єрі фільму «Сусіди зверху» в Лос-Анджелесі, коли з’явилася в казковій сукні крижано-блакитного відтінку.

Її вбрання було від бренду Chanel і поєднало вишукану романтику та гламур через свій дизайн, адже у ньому були присутні різні поєднання тканин, волани та блискітки.

Пенелопа Крус / © Getty Images

Акторка доповнила образ стриманими, але цікавими діамантовими сережками та високою зачіскою з пасмами, що ще більше підкреслило романтичний характер луку.

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Та поки Пенелопа демонструвала цей образ у Лос-Анджелесі, її чоловіка Хав’єра Бардема заскочили папараці під час поцілунків на вулиці з іншою.

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