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Король Чарльз рятувався вентилятором від виснажливої спеки в Лондоні
У Великій Британії знову стоїть виснажлива спека, але це не завадило королю Чарльзу в середу взяти участь у численних заходах.
Монарх відвідав академію бразильського джіу-джитсу Роджера Грейсі та благодійну організацію REORG.
Враховуючи температуру близько 35 градусів із плюсом, не дивно, що Його Величність король почував себе не дуже комфортно. Але, на щастя, Чарльзу вдалося зберегти спокій завдяки віце-адміралу серу Тоні Джонстону-Берту, який слідував за монархом по кімнаті, тримаючи в руках ручний вентилятор із батарейним живленням, щоб Чарльз не перегрівся.
Король Чарльз був не єдиним, хто мав вентилятор, гостям при вході роздавали складні віяла. Також на випадок, якщо висока температура виявиться нестерпною для присутніх, чергувала медсестра.
Сер Тоні від 2013 року обіймає посаду голови королівського двору, оперативного керівника «нижньої частини» різних королівських дворів. Він працював і за покійної королеви Єлизавети II, і стежив за тим, щоб персонал належним чином виконував свої обов'язки під час коронації монарха.
Чарльзу, судячи з фотографій було дуже спекотно, одягнений король був у світло-сірий костюм у смужку, сорочку в клітку та краватку у блакитного кольору у дрібний принт. Королева Камілла не супроводжувала чоловіка на цьому заході.