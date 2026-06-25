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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Король Чарльз рятувався вентилятором від виснажливої спеки в Лондоні

У Великій Британії знову стоїть виснажлива спека, але це не завадило королю Чарльзу в середу взяти участь у численних заходах.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

Монарх відвідав академію бразильського джіу-джитсу Роджера Грейсі та благодійну організацію REORG.

Враховуючи температуру близько 35 градусів із плюсом, не дивно, що Його Величність король почував себе не дуже комфортно. Але, на щастя, Чарльзу вдалося зберегти спокій завдяки віце-адміралу серу Тоні Джонстону-Берту, який слідував за монархом по кімнаті, тримаючи в руках ручний вентилятор із батарейним живленням, щоб Чарльз не перегрівся.

Король Чарльз III і сер Тоні Джонстон-Берт / © Getty Images

Король Чарльз III і сер Тоні Джонстон-Берт / © Getty Images

Король Чарльз був не єдиним, хто мав вентилятор, гостям при вході роздавали складні віяла. Також на випадок, якщо висока температура виявиться нестерпною для присутніх, чергувала медсестра.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Сер Тоні від 2013 року обіймає посаду голови королівського двору, оперативного керівника «нижньої частини» різних королівських дворів. Він працював і за покійної королеви Єлизавети II, і стежив за тим, щоб персонал належним чином виконував свої обов'язки під час коронації монарха.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Чарльзу, судячи з фотографій було дуже спекотно, одягнений король був у світло-сірий костюм у смужку, сорочку в клітку та краватку у блакитного кольору у дрібний принт. Королева Камілла не супроводжувала чоловіка на цьому заході.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
189
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