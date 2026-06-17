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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

Непідробні емоції короля: Чарльза III заскочили у бентежний момент в Аскоті

Його Величність разом із дружиною королевою Каміллою відвідав перший день королівських перегонів в Аскоті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камілла та король Чарльз

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Король і королева були зазнімковані в королівській ложі, де разом із сестрою Камілли – Аннабель Елліот і стежили за улюбленими кінними змаганнями.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Схоже, кінний турнір викликав сильне хвилювання і у Чарльза, який не приховував емоцій на публіці, і його дружини королеви Камілли. Королівське подружжя планує відвідувати перегони практично щодня, адже це їхній улюблений захід.

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

У перший день, нагадаємо, там також була присутня сестра короля – принцеса Анна , її діти – Зара Тіндалл із чоловіком Майком та Пітер Філліпс із дружиною Гаррієт. Очікуємо побачити цього тижня в Аскоті і принца з принцесою Уельською.

Королева Камілла та король Чарльз в Аскоті / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз в Аскоті / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
201
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