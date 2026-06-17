ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
2 хв

День ангела 17 червня: кого та як вітати з іменинами

17 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Який сьогодні, 17 червня, день ангела

Який сьогодні, 17 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 17 червня

17 червня 2026 року привітайте з іменинами Йосипа, Кирила, Климента, Микиту, Діану, Пелагею.

Йосип — давньоєврейське походження, означає «нехай Бог винагородить». В дитинстві впертий, енергійний. В дорослому віці стає рішучим, впевненим у собі.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як «владика». В дитинстві допитливий, талановитий. В дорослому віці стає самолюбним, любить похвалу.

Климент — латинське коріння, тлумачиться як «спокійний». В дитинстві мовчазний, зосереджений. В дорослому віці стає працьовитим, має аналітичний склад розуму.

Микита — давньогрецьке походження, означає «переможець». В дитинстві впертий, егоїстичний. В дорослому віці має твердий і різкий характер.

Діана — латинське ім’я, перекладається як «божественна». В дитинстві щира, наївна. В дорослому віці стає флегматичною, повільною.

Пелагея — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «морська». В дитинстві весела, добра. В дорослому віці стає терплячою, з хорошим почуттям гумору.

День ангела 17 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 17 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує силу, мудрість і внутрішній спокій. Хай у твоєму житті буде більше світла, радості та щирих людей поруч, а кожен новий день приносить добрі новини та натхнення.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди йшов поруч, підтримував у важливі миті та допомагав знаходити правильні рішення. Нехай у серці панує гармонія, а доля щедро дарує щасливі події, любов і здійснення мрій.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесна опіка буде твоїм надійним щитом у житті, а кожен крок супроводжується удачею та впевненістю. Бажаю міцного здоров’я, тепла в душі та радості від кожного прожитого дня.

***

Зі святом твого ангела! Нехай він завжди береже тебе від тривог і негараздів, наповнює серце вірою та надією. Бажаю тобі світлої долі, щирих посмішок навколо та людей, які цінують і підтримують тебе у всьому.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч, допомагає у складні моменти та надихає на добрі справи. Хай життя буде сповнене любові, тепла, миру та щастя, яке зростає з кожним днем.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie