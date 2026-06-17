День ангела 17 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 17 червня, день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 17 червня

17 червня 2026 року привітайте з іменинами Йосипа, Кирила, Климента, Микиту, Діану, Пелагею.

Йосип — давньоєврейське походження, означає «нехай Бог винагородить». В дитинстві впертий, енергійний. В дорослому віці стає рішучим, впевненим у собі.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як «владика». В дитинстві допитливий, талановитий. В дорослому віці стає самолюбним, любить похвалу.

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Климент — латинське коріння, тлумачиться як «спокійний». В дитинстві мовчазний, зосереджений. В дорослому віці стає працьовитим, має аналітичний склад розуму.

Микита — давньогрецьке походження, означає «переможець». В дитинстві впертий, егоїстичний. В дорослому віці має твердий і різкий характер.

Діана — латинське ім’я, перекладається як «божественна». В дитинстві щира, наївна. В дорослому віці стає флегматичною, повільною.

Пелагея — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «морська». В дитинстві весела, добра. В дорослому віці стає терплячою, з хорошим почуттям гумору.

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День ангела 17 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує силу, мудрість і внутрішній спокій. Хай у твоєму житті буде більше світла, радості та щирих людей поруч, а кожен новий день приносить добрі новини та натхнення.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди йшов поруч, підтримував у важливі миті та допомагав знаходити правильні рішення. Нехай у серці панує гармонія, а доля щедро дарує щасливі події, любов і здійснення мрій.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай небесна опіка буде твоїм надійним щитом у житті, а кожен крок супроводжується удачею та впевненістю. Бажаю міцного здоров’я, тепла в душі та радості від кожного прожитого дня.

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Зі святом твого ангела! Нехай він завжди береже тебе від тривог і негараздів, наповнює серце вірою та надією. Бажаю тобі світлої долі, щирих посмішок навколо та людей, які цінують і підтримують тебе у всьому.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч, допомагає у складні моменти та надихає на добрі справи. Хай життя буде сповнене любові, тепла, миру та щастя, яке зростає з кожним днем.

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