Іменини червня 2026 року: коли та кого вітати за старим і новим церковними календарями

Іменини, або День ангела, — це важлива християнська традиція, що має глибоке духовне значення. У цей день вшановують пам’ять святого або святої, ім’ям яких людину було наречено під час Таїнства Хрещення. Саме тому День ангела вважається не просто святом імені, а особистою датою духовного покровителя.

В українській традиції іменини безпосередньо пов’язані з церковним календарем. Водночас слід враховувати, що вживаються різні календарні системи — григоріанський і новоюліанський стилі, які мають відмінності у датах вшанування святих. Через це одна й та сама іменинна дата може припадати на різні дні залежно від церковної традиції.

У результаті люди з однаковими іменами можуть відзначати День ангела в різні дні року. Остаточний вибір дати святкування зазвичай залежить від родинних звичаїв, духовних переконань та особистого ставлення до церковної традиції.

Іменини у червні 2026 року за новим стилем

1 червня — Василь, Гавриїл, Давид, Павло, Денис, Віра;

2 червня — Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, Марина, Марія;

3 червня — Юліан, Опанас, Денис, Дмитро, Лук’ян, Павло, Клавдія;

4 червня — Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа;

5 червня — Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір;

6 червня — Георгій, Лук’ян, Ростислав, Софія, Юліана;

7 червня — Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія;

8 червня — Єфрем, Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло;

9 червня — Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа, Магдалина;

10 червня — Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна, Тетяна;

11 червня — Варфоломій, Єфрем, Марія;

12 червня — Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія;

13 червня — Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Яків, Ганна, Антоніна;

14 червня — Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола;

15 червня — Михайло, Григорій, Семен, Степан, Федір;

16 червня — Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро;

17 червня — Йосип, Кирило, Климент, Микита, Діна, Пелагея;

18 червня — Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій;

19 червня — Іван, Марія;

20 червня — Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Інна, Римма;

21 червня — Олексій, Антон, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Федір, Анастасія, Василиса;

22 червня — Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Федір, Уляна, Юліана;

23 червня — Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Федір;

24 червня — Антон, Іван, Микита, Яків;

25 червня — Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія;

26 червня — Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло;

27 червня — Олександр, Володимир, Георгій, Іван, Петро, Іванна;

28 червня — Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій;

29 червня — Павло, Петро;

30 травня — Андрій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Яків.

Іменини у червні 2026 року за старим стилем

1 червня — Матвій, Олександр, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Максим, Михайло, Павло, Сергій, Анастасія;

2 червня — Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ніна, Сусанна;

3 червня — Ярослав, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Олена;

4 червня — Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Макар, Михайло, Павло, Федір, Софія;

5 червня — Олександр, Олексій, Андрій, Опанас, Борис, Василь, Данило, Дмитро, Давид, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Роман, Марія;

6 червня — Геннадій, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір;

7 червня — Інокентій, Іван, Федір;

8 червня — Олександр, Андрій, Георгій, Давид, Іван, Макар, Марк, Олена;

9 червня — Леонід, Іван, Леонтій, Петро, Анастасія, Діана;

10 червня — Олексій, Василь, Дмитро, Захар, Ігнатій, Макар, Микита, Павло;

11 червня — Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Марія, Феодосія, Фаїна;

12 червня — Яків, Салон;

13 червня — Антон, Борис, Роман, Христина;

14 червня — Василь, Гавриїл, Давид, Денис, Павло, Віра;

15 червня — Костянтин, Андрій, Дмитро, Іван, Петро, Уляна, Марина, Марія;

16 червня — Опанас, Денис, Дмитро, Лук’ян, Павло, Клавдія;

17 червня — Митрофан, Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа;

18 червня — Ігор, Георгій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Марк, Петро, Федір;

19 червня — Георгій, Ростислав, Софія, Юліана;

20 червня — Антон, Богдан, Борис, Василь, Іван, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія;

21 червня — Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло;

22 червня — Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа;

23 червня — Олександр, Олексій, Андрій, Василь, Іван, Ігнатій, Ілля, Макар, Микола, Павло, Ганна, Антоніна, Тетяна;

24 червня — Варфоломій, Єфрем, Марія;

25 червня — Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія;

26 червня — Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Ганна, Антоніна;

27 червня — Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій;

28 червня — Михайло, Григорій, Семен, Степан, Федір;

29 червня — Костянтин, Михайло, Петро;

30 червня — Йосип, Ісаакій, Кирило, Климент, Микита, Пелагея, Діна.

