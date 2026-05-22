Частині українців дадуть додаткові гроші до пенсії: хто може отримати виплату

Гроші. / © Національний банк України

Деякі українці під час виходу на пенсію можуть отримати не лише щомісячні виплати, а й додаткову одноразову грошову допомогу від держави. Втім, для її отримання є деякі умови, які слід виконати.

Хто має право на таку виплату, пояснили у Пенсійному фонді.

Відповідно до закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на призначення одноразової грошової допомоги мають працівники:

закладів освіти;

охорони здоров’я;

соціального захисту населення.

Водночас, для отримання одноразової допомоги варто виконати деякі умови. Це:

на день досягнення пенсійного віку особа перебувала у трудових відносинах у державному або комунальному закладі;

особа обіймала посаду, включену до Переліку посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (постанова КМУ від 04.11.1993 №909);

особа набули необхідний страховий стаж роботи на цих посадах: для чоловіків — 35 років; для жінок — 30 років;

до моменту звернення людина не отримувала будь-якого виду пенсії.

У Пенсійному фонді наголосили: за наявності цих умов грошова допомога призначається відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

У ПФУ наголошують, що деяким українцям можуть не призначити пенсію. Зараз для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Найчастіше відмовляють або відбуваються затримки в призначенні через кілька причин. Зокрема, через недостатній страховий стаж, помилки у документах, недостовірні відомості тощо.

Зауважимо, що є професії, які дають право на ранню пенсію. В Україні — це громадяни, які працювали в умовах особливо шкідливого або важкого виробництва. Перелік затверджує. уряд своїми постановами. Водночас право на пільгову пенсію визначається за списками, що діяли в період роботи особи.

