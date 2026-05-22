Фрідріх Мерц / © Associated Press

Кремль посилив спроби підірвати авторитет канцлера Німеччини Фрідріха Мерца для підсилення проросійських сил напередодні ключових регіональних виборів у ФРН.

Про це пише Politico.

За даними журналістів, останніми тижнями президент РФ Володимир Путін посилив тиск на Мерца, застосовуючи як відкриті заходи — припинивши постачання казахстанської нафти до східної Німеччини через російський нафтопровід — так і тонші, намагаючись розколоти німецьку громадську думку заявами про Герхарда Шредера, як потенційного переговірника з РФ.

«Стратегія Путіна полягає в тому, щоб скористатися політичними слабкостями Мерца, особливо невдоволенням німців станом економіки, та поглибити розбіжності щодо військової підтримки України з боку Берліна», — зазначають журналісти.

З цією метою пропагандистська машина Кремля зображує Мерца як неефективного та відстороненого політика, а відмову канцлера відновити енергетичні зв’язки з Росією подає як «економічне самогубство».

За даними аналізу берлінського аналітичного центру Polisphere, кількість статей, що критикують Мерца, опублікованих у німецькомовній гілці прокремлівської мережі «Правда», цього місяця зросла на 25% порівняно від початку року.

«Кремль описує Мерца та його коаліцію як таку, що є перешкодою для миру в Європі та процвітання в Німеччині, тоді як потенційний уряд партії „Альтернатива для Німеччини“ у Москві називають „рішенням“, — додали у медіа.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц заявив, що Росія супроводжує свою агресію в Україні, яка триває вже понад чотири роки, «нестерпною нацистською пропагандою проти українського народу». Федеральний канцлер наголосив, що пропагандистська риторика Кремля завжди зустрічатиме рішучу відсіч з боку ФРН.

