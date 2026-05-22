Путін накинув оком на Німеччину: Кремль націлився на Мерца з підступним планом — Politico
На тлі падіння рейтингу Фрідріха Мерца та економічної кризи в Німеччині Кремль активізував гібридну кампанію проти його уряду, пишуть західні ЗМІ.
Кремль посилив спроби підірвати авторитет канцлера Німеччини Фрідріха Мерца для підсилення проросійських сил напередодні ключових регіональних виборів у ФРН.
Про це пише Politico.
За даними журналістів, останніми тижнями президент РФ Володимир Путін посилив тиск на Мерца, застосовуючи як відкриті заходи — припинивши постачання казахстанської нафти до східної Німеччини через російський нафтопровід — так і тонші, намагаючись розколоти німецьку громадську думку заявами про Герхарда Шредера, як потенційного переговірника з РФ.
«Стратегія Путіна полягає в тому, щоб скористатися політичними слабкостями Мерца, особливо невдоволенням німців станом економіки, та поглибити розбіжності щодо військової підтримки України з боку Берліна», — зазначають журналісти.
З цією метою пропагандистська машина Кремля зображує Мерца як неефективного та відстороненого політика, а відмову канцлера відновити енергетичні зв’язки з Росією подає як «економічне самогубство».
За даними аналізу берлінського аналітичного центру Polisphere, кількість статей, що критикують Мерца, опублікованих у німецькомовній гілці прокремлівської мережі «Правда», цього місяця зросла на 25% порівняно від початку року.
«Кремль описує Мерца та його коаліцію як таку, що є перешкодою для миру в Європі та процвітання в Німеччині, тоді як потенційний уряд партії „Альтернатива для Німеччини“ у Москві називають „рішенням“, — додали у медіа.
Нагадаємо, Фрідріх Мерц заявив, що Росія супроводжує свою агресію в Україні, яка триває вже понад чотири роки, «нестерпною нацистською пропагандою проти українського народу». Федеральний канцлер наголосив, що пропагандистська риторика Кремля завжди зустрічатиме рішучу відсіч з боку ФРН.