ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
2 хв

Путін накинув оком на Німеччину: Кремль націлився на Мерца з підступним планом — Politico

На тлі падіння рейтингу Фрідріха Мерца та економічної кризи в Німеччині Кремль активізував гібридну кампанію проти його уряду, пишуть західні ЗМІ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Кремль посилив спроби підірвати авторитет канцлера Німеччини Фрідріха Мерца для підсилення проросійських сил напередодні ключових регіональних виборів у ФРН.

Про це пише Politico.

За даними журналістів, останніми тижнями президент РФ Володимир Путін посилив тиск на Мерца, застосовуючи як відкриті заходи — припинивши постачання казахстанської нафти до східної Німеччини через російський нафтопровід — так і тонші, намагаючись розколоти німецьку громадську думку заявами про Герхарда Шредера, як потенційного переговірника з РФ.

«Стратегія Путіна полягає в тому, щоб скористатися політичними слабкостями Мерца, особливо невдоволенням німців станом економіки, та поглибити розбіжності щодо військової підтримки України з боку Берліна», — зазначають журналісти.

З цією метою пропагандистська машина Кремля зображує Мерца як неефективного та відстороненого політика, а відмову канцлера відновити енергетичні зв’язки з Росією подає як «економічне самогубство».

За даними аналізу берлінського аналітичного центру Polisphere, кількість статей, що критикують Мерца, опублікованих у німецькомовній гілці прокремлівської мережі «Правда», цього місяця зросла на 25% порівняно від початку року.

«Кремль описує Мерца та його коаліцію як таку, що є перешкодою для миру в Європі та процвітання в Німеччині, тоді як потенційний уряд партії „Альтернатива для Німеччини“ у Москві називають „рішенням“, — додали у медіа.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц заявив, що Росія супроводжує свою агресію в Україні, яка триває вже понад чотири роки, «нестерпною нацистською пропагандою проти українського народу». Федеральний канцлер наголосив, що пропагандистська риторика Кремля завжди зустрічатиме рішучу відсіч з боку ФРН.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
38
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie